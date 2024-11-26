تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم سياسات ترامب الجمركية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين تداعيات خطط الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” لرفع الرسوم الجمركية على الصين والمكسيك وكندا.

وعند إغلاق التداولات، هبط“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.55% عند 505.9 نقطة، ليتراجع المؤشر الأوروبي لأول مرة خلال 3 جلسات.

وانخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.85% عند 7194 نقطة، وتراجع“فوتسي” البريطاني 0.4% عند 8258 نقطة، وخسر“داكس” الألماني 0.55% ليغلق عند 19295 نقطة.

وألقت منشورات“دونالد ترامب” على منصته“تروث سوشيال” بظلال سيئة على آفاق التجارة الدولية، إذ تعهد بفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية، وبنسبة 25% على السلع القادمة من المكسيك وكندا، مما قد ينهي اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية.

ورغم أن“ترامب” لم يشر بشكل صريح إلى السلع القادمة من القارة العجوز، فإن الشركات الأوروبية لديها أعمال في الصين وكندا والمكسيك، ومن المتوقع أن تتأثر سلبًا بالتعريفات التي ستفرضها الإدارة الأمريكية الجديدة.

المصدر: