تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم سياسات ترامب الجمركية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين تداعيات خطط الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” لرفع الرسوم الجمركية على الصين والمكسيك وكندا.
وعند إغلاق التداولات، هبط“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.55% عند 505.9 نقطة، ليتراجع المؤشر الأوروبي لأول مرة خلال 3 جلسات.
وانخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.85% عند 7194 نقطة، وتراجع“فوتسي” البريطاني 0.4% عند 8258 نقطة، وخسر“داكس” الألماني 0.55% ليغلق عند 19295 نقطة.
وألقت منشورات“دونالد ترامب” على منصته“تروث سوشيال” بظلال سيئة على آفاق التجارة الدولية، إذ تعهد بفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية، وبنسبة 25% على السلع القادمة من المكسيك وكندا، مما قد ينهي اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية.
ورغم أن“ترامب” لم يشر بشكل صريح إلى السلع القادمة من القارة العجوز، فإن الشركات الأوروبية لديها أعمال في الصين وكندا والمكسيك، ومن المتوقع أن تتأثر سلبًا بالتعريفات التي ستفرضها الإدارة الأمريكية الجديدة.
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108928861
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