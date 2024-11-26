المعارض تعزز الفرص التصديرية للتمور المصرية - جريدة البورصة

يسعى منتجو التمور المصريون للتوسع فى التصدير بعد الزيادات الكبيرة فى المساحات المزروعة خلال السنوات الأخيرة.

قال أحمد عبدالهادي، مدير التصدير بشركة“لينا فارمز”، إن الشركة تشارك في نحو 14 معرضاً محلياً وخارجياً خلال العام بهدف التوسع في صادراتها وتعريف الأسواق الخارجية بمنتجاتها، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك مزرعة في الواحات البحرية على مساحة 3 آلاف فدان بها نحو 100

ألف نخلة، تنتج 4.5 ألف طن من التمر المجدول خلال الموسم، مع استهداف الوصول إلى نحو 7 آلاف طن خلال 3 سنوات.

أضاف عبدالهادي في تصريحات على هامش المشاركة في“معرض مصر الدولي للتمور” الذي أقيم في 20 من الشهر الجاري لمدة يومين، أن الصادرات تمثل نحو 80% من الإنتاج، لافتاً إلى أن الشركة لديها محطة تصدير بطاقة 30 طن يومياً من المنتج النهائي، ومن المستهدف زيادتها إلى 100 طن يومياً خلال العام المقبل.

تابع أن الشركة استهدفت من المعرض التوسع في أسواق مثل الدول العربية والأفريقية، مشيراً إلى زيادة الطلب العالمي على التمر المجدول الذي تنتجه الشركة، مقدراً صادرات الشركة بنحو 22 مليون دولار بنهاية العام الحالي.

أوضح أن الشركة تصدر إلى نحو 20 دولة، أبرزها اليابان، والصين، وأستراليا، وروسيا، وتركيا، وبنجلاديش، والهند، ودول الاتحاد الأوروبي، بجانب كازاخستان، وأوزبكستان، وأذربيجان. ومن المستهدف تحقيق نمو يصل إلى 100% سنوياً مع دخول كميات جديدة من إنتاج النخل.

أضاف يوسف أحمد، مدير مبيعات بشركة“أزاد” للتمور، أن الشركة لديها مزرعة للتمور في سيوة على مساحة ألفى فدان، مزروع منها حالياً نحو 800 فدان، من بينها 200 فدان دخلت بالفعل حيز الإنتاج، وتترواح الكمية المنتجة بين 150 و200 طن من التمر المجدول.

أوضح أن الشركة تصدر إلى دول أوروبا وأفريقيا، كما تورد الخام للعديد من الشركات المصدرة، بجانب نسبة للسوق المحلي. لافتاً إلى أن الشركة شاركت في المعرض بهدف جذب المزيد من العملاء، خاصة من أسواق آسيا وأفريقيا خلال الموسم التصديري الحالي.

من جانبه، قال إيهاب صلاح، مدير تصدير شركة السلام لاستيراد وتصدير المواد الغذائية، إن الشركة تحرص على المشاركة في المعارض الخارجية للتوسع في صادراتها إلى العديد من الأسواق، مقدراً حجم الصادرات خلال الموسم الماضي بنحو 1.5 ألف طن.

أشار إلى أن الشركة تصدر إلى دول أوروبا وتستهدف التوسع في دول شرق آسيا خلال الفترة المقبلة.

ذكر أن الشركة لديها 3 مصانع للتعبئة والتغليف تكفي لإنتاج المصنع، ومن المستهدف إضافة خط إنتاج جديد قبل نهاية العام الحالي بطاقة 40 طنا يومياً بما يدعم زيادة الصادرات.

أشار إلى أن الشركة لديها مزرعة في الواحات تنتج 1.5 ألف طن من تمر المجدول، وكمية تتراوح بين 300 و400 طن من الأصناف الأخرى.

قال بدر العتيبي، رئيس مجلس إدارة شركة الفريق الدولي للمعارض، إن الشركة قامت بتنظيم أول معرض دولي للتمور فى مصر الأسبوع الماضي بمشاركة 70 شركة مصرية محلية وعربية، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف إقامة المعرض في مصر بصفة دائمة خلال السنوات المقبلة وزيادة عدد الدول والشركات المشاركة خلال الدورة المقبلة، خاصة وأن مصر تُعد من أكبر الدول المنتجة للتمور عالمياً.

أضاف أن المعرض شهد عقد صفقات تجارية وعقود تصديرية لشركات ومصانع التمور مع كبار المستوردين للتمور وأصحاب سلاسل السوبر ماركت في عدد من الدول المستوردة التي قامت الشركة المنظمة باستضافتهم من ماليزيا والمغرب وبولندا وقطر والكويت.

بلغت إجمالي الكميات المصدرة من التمور المصرية 56.2 ألف طن بقيمة 67.4 مليون دولار في الفترة من سبتمبر 2023 حتى شهر أغسطس الماضي.

تنتج مصر نحو مليونى طن تمثل نحو 19% من حجم الإنتاج العالمي وربع حجم الإنتاج العربي من البلح والتمر.

أوضح العتيبي أن الشركة تسعى لإعداد دراسات خاصة لمضاعفة تصدير التمور المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة من خلال عدة برامج تسويقية لهذا المحصول.

من جانبه، قال أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، خلال المؤتمر، إن الوزارة تعمل حالياً في مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور بواحة سيوة، وإنشاء علامة تجارية موحدة باستثمارات 9 ملايين جنيه تمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، من خلال صندوق مبادلة الديون مقابل التنمية لبرنامج المعونة الغذائية المصرية الإيطالية.

تابع أن المشروع يستهدف 300 مزرعة بسيوة ونحو 14 مصنعاً، بجانب مصدري التمر السيوي في كافة أنحاء الجمهورية وتجار التمور والجمعيات التعاونية بسيوة. وأبرز أهداف المشروع هي تحسين إنتاج التمور وسلسلة التسويق، وتطوير سلسلة القيمة، بجانب تسجيل علامة تجارية جديدة موحدة للتمور المنتجة بسيوة.

أوضح أن المشروع يعد استثماراً لنتائج المشروعات التي تم تنفيذها من خلال المركز بسيوة لتطوير قطاع التمور، حيث تعد واحة سيوة حالياً المنطقة الوحيدة لإنتاج التمور في مصر الحاصلة على شهادات: GIAHS وEco-Cert وISO 22000 وHACCP، وبها تحالف تصديري لمصنعي التمور.