المعارض تعزز الفرص التصديرية للتمور المصرية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عبدالهادى: 22 مليون دولار صادرات مستهدفة لشركة“لينا فارمز” بنهاية العام الحالي
يسعى منتجو التمور المصريون للتوسع فى التصدير بعد الزيادات الكبيرة فى المساحات المزروعة خلال السنوات الأخيرة.
قال أحمد عبدالهادي، مدير التصدير بشركة“لينا فارمز”، إن الشركة تشارك في نحو 14 معرضاً محلياً وخارجياً خلال العام بهدف التوسع في صادراتها وتعريف الأسواق الخارجية بمنتجاتها، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك مزرعة في الواحات البحرية على مساحة 3 آلاف فدان بها نحو 100
ألف نخلة، تنتج 4.5 ألف طن من التمر المجدول خلال الموسم، مع استهداف الوصول إلى نحو 7 آلاف طن خلال 3 سنوات.
أضاف عبدالهادي في تصريحات على هامش المشاركة في“معرض مصر الدولي للتمور” الذي أقيم في 20 من الشهر الجاري لمدة يومين، أن الصادرات تمثل نحو 80% من الإنتاج، لافتاً إلى أن الشركة لديها محطة تصدير بطاقة 30 طن يومياً من المنتج النهائي، ومن المستهدف زيادتها إلى 100 طن يومياً خلال العام المقبل.
تابع أن الشركة استهدفت من المعرض التوسع في أسواق مثل الدول العربية والأفريقية، مشيراً إلى زيادة الطلب العالمي على التمر المجدول الذي تنتجه الشركة، مقدراً صادرات الشركة بنحو 22 مليون دولار بنهاية العام الحالي.
أوضح أن الشركة تصدر إلى نحو 20 دولة، أبرزها اليابان، والصين، وأستراليا، وروسيا، وتركيا، وبنجلاديش، والهند، ودول الاتحاد الأوروبي، بجانب كازاخستان، وأوزبكستان، وأذربيجان. ومن المستهدف تحقيق نمو يصل إلى 100% سنوياً مع دخول كميات جديدة من إنتاج النخل.
أحمد:“ازاد” تسعى للتوسع في أسواق آسيا وأفريقيا
أضاف يوسف أحمد، مدير مبيعات بشركة“أزاد” للتمور، أن الشركة لديها مزرعة للتمور في سيوة على مساحة ألفى فدان، مزروع منها حالياً نحو 800 فدان، من بينها 200 فدان دخلت بالفعل حيز الإنتاج، وتترواح الكمية المنتجة بين 150 و200 طن من التمر المجدول.
أوضح أن الشركة تصدر إلى دول أوروبا وأفريقيا، كما تورد الخام للعديد من الشركات المصدرة، بجانب نسبة للسوق المحلي. لافتاً إلى أن الشركة شاركت في المعرض بهدف جذب المزيد من العملاء، خاصة من أسواق آسيا وأفريقيا خلال الموسم التصديري الحالي.
صلاح:“السلام” تستهدف إضافة خط إنتاج جديد قبل نهاية العام الجاري
من جانبه، قال إيهاب صلاح، مدير تصدير شركة السلام لاستيراد وتصدير المواد الغذائية، إن الشركة تحرص على المشاركة في المعارض الخارجية للتوسع في صادراتها إلى العديد من الأسواق، مقدراً حجم الصادرات خلال الموسم الماضي بنحو 1.5 ألف طن.
أشار إلى أن الشركة تصدر إلى دول أوروبا وتستهدف التوسع في دول شرق آسيا خلال الفترة المقبلة.
ذكر أن الشركة لديها 3 مصانع للتعبئة والتغليف تكفي لإنتاج المصنع، ومن المستهدف إضافة خط إنتاج جديد قبل نهاية العام الحالي بطاقة 40 طنا يومياً بما يدعم زيادة الصادرات.
أشار إلى أن الشركة لديها مزرعة في الواحات تنتج 1.5 ألف طن من تمر المجدول، وكمية تتراوح بين 300 و400 طن من الأصناف الأخرى.
قال بدر العتيبي، رئيس مجلس إدارة شركة الفريق الدولي للمعارض، إن الشركة قامت بتنظيم أول معرض دولي للتمور فى مصر الأسبوع الماضي بمشاركة 70 شركة مصرية محلية وعربية، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف إقامة المعرض في مصر بصفة دائمة خلال السنوات المقبلة وزيادة عدد الدول والشركات المشاركة خلال الدورة المقبلة، خاصة وأن مصر تُعد من أكبر الدول المنتجة للتمور عالمياً.
أضاف أن المعرض شهد عقد صفقات تجارية وعقود تصديرية لشركات ومصانع التمور مع كبار المستوردين للتمور وأصحاب سلاسل السوبر ماركت في عدد من الدول المستوردة التي قامت الشركة المنظمة باستضافتهم من ماليزيا والمغرب وبولندا وقطر والكويت.
بلغت إجمالي الكميات المصدرة من التمور المصرية 56.2 ألف طن بقيمة 67.4 مليون دولار في الفترة من سبتمبر 2023 حتى شهر أغسطس الماضي.
تنتج مصر نحو مليونى طن تمثل نحو 19% من حجم الإنتاج العالمي وربع حجم الإنتاج العربي من البلح والتمر.
أوضح العتيبي أن الشركة تسعى لإعداد دراسات خاصة لمضاعفة تصدير التمور المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة من خلال عدة برامج تسويقية لهذا المحصول.
القاضي: الانتهاء من مشروع تحسين القيمة المضافة للتمور بسيوة في الربع الأول من العام المقبل
من جانبه، قال أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، خلال المؤتمر، إن الوزارة تعمل حالياً في مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور بواحة سيوة، وإنشاء علامة تجارية موحدة باستثمارات 9 ملايين جنيه تمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، من خلال صندوق مبادلة الديون مقابل التنمية لبرنامج المعونة الغذائية المصرية الإيطالية.
تابع أن المشروع يستهدف 300 مزرعة بسيوة ونحو 14 مصنعاً، بجانب مصدري التمر السيوي في كافة أنحاء الجمهورية وتجار التمور والجمعيات التعاونية بسيوة. وأبرز أهداف المشروع هي تحسين إنتاج التمور وسلسلة التسويق، وتطوير سلسلة القيمة، بجانب تسجيل علامة تجارية جديدة موحدة للتمور المنتجة بسيوة.
أوضح أن المشروع يعد استثماراً لنتائج المشروعات التي تم تنفيذها من خلال المركز بسيوة لتطوير قطاع التمور، حيث تعد واحة سيوة حالياً المنطقة الوحيدة لإنتاج التمور في مصر الحاصلة على شهادات: GIAHS وEco-Cert وISO 22000 وHACCP، وبها تحالف تصديري لمصنعي التمور.
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