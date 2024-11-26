ستيلانتيس تعلن خطة لإغلاق مصنع للشاحنات فى إنجلترا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“ستيلانتيس” خطة جديدة لإغلاق مصنعها لشاحنات“فوكسهول” في جنوب إنجلترا، ما يجعل أكثر من ألف موظف عرضة لخطر التسريح، فيما تحاول صانعة السيارات الحد من التكاليف في ظل البيئة التنافسية العالمية الصعبة.
وذكرت الشركة في بيان، الثلاثاء، أنها ستدمج إنتاجها في بريطانيا من المركبات التجارية الخفيفة في موقع ميناء إليسمير شمالي إنجلترا، حيث تستثمر 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) في مركز للسيارات الكهربائية بالكامل هناك.
وقالت الشركة، إنها تخطط لنقل“مئات الوظائف” من لوتون، القريبة من لندن في الجنوب، إلى ميناء إليسمير، وبدأت مشاورات مع الموظفين والنقابات، رغم أنها لم تحدد عدد الوظائف التي ستتأثر.
في وقت سابق، قالت الحكومة البريطانية إن استثمار“ستيلانتيس” في مصنعها في ميناء إليسمير كان مشجعًا، لكنه سيكون وقتًا مثيرًا للقلق بالنسبة لأسر الموظفين في لوتون.
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108928858
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