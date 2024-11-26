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ستيلانتيس تعلن خطة لإغلاق مصنع للشاحنات فى إنجلترا - جريدة البورصة

11/26/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“ستيلانتيس” خطة جديدة لإغلاق مصنعها لشاحنات“فوكسهول” في جنوب إنجلترا، ما يجعل أكثر من ألف موظف عرضة لخطر التسريح، فيما تحاول صانعة السيارات الحد من التكاليف في ظل البيئة التنافسية العالمية الصعبة.

وذكرت الشركة في بيان، الثلاثاء، أنها ستدمج إنتاجها في بريطانيا من المركبات التجارية الخفيفة في موقع ميناء إليسمير شمالي إنجلترا، حيث تستثمر 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) في مركز للسيارات الكهربائية بالكامل هناك.

وقالت الشركة، إنها تخطط لنقل“مئات الوظائف” من لوتون، القريبة من لندن في الجنوب، إلى ميناء إليسمير، وبدأت مشاورات مع الموظفين والنقابات، رغم أنها لم تحدد عدد الوظائف التي ستتأثر.

في وقت سابق، قالت الحكومة البريطانية إن استثمار“ستيلانتيس” في مصنعها في ميناء إليسمير كان مشجعًا، لكنه سيكون وقتًا مثيرًا للقلق بالنسبة لأسر الموظفين في لوتون.

المصدر:

MENAFN26112024000202011048ID1108928858

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