Tuesday, 26 November 2024 09:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يغلق مداخل أريحا بالبوابات الحديدية

11/26/2024 2:25:17 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) اريحا /PNN- أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مداخل مدينة أريحا، بالبوابات الحديدية.

وأكدت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المدينة الجنوبي والشمالي والشرقي، بالبوابات الحديدية، ومنعت المواطنين من المرور ضمن سياسية العقاب الجماعي التي تفرضها على المواطنين في الضفة.

MENAFN26112024000205011050ID1108928849

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث