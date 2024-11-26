الاحتلال يغلق مداخل أريحا بالبوابات الحديدية

الاحتلال يغلق مداخل أريحا بالبوابات الحديدية
التاريخ
11/26/2024 2:25:17 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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اريحا /PNN- أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مداخل مدينة أريحا، بالبوابات الحديدية.
وأكدت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المدينة الجنوبي والشمالي والشرقي، بالبوابات الحديدية، ومنعت المواطنين من المرور ضمن سياسية العقاب الجماعي التي تفرضها على المواطنين في الضفة.
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