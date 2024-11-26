الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده شمالي قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN-أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقتل أحد جنوده في معركة بشمالي قطاع غزة الذي يشهد عمليات عسكرية مكثفة منذ أكثر من 50 يوما.

وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي:“مقتل جندي في كتيبة نحشون (90) لواء كفير في معركة شمالي القطاع”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبمقتل الجندي ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 805، بينهم 378 ضابطا وجنديا قُتلوا منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.