الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده شمالي قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN-
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقتل أحد جنوده في معركة بشمالي قطاع غزة الذي يشهد عمليات عسكرية مكثفة منذ أكثر من 50 يوما.
وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي:“مقتل جندي في كتيبة نحشون (90) لواء كفير في معركة شمالي القطاع”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وبمقتل الجندي ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 805، بينهم 378 ضابطا وجنديا قُتلوا منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.
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