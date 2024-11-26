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لماذا تحتاج إسرائيل إلى اتفاق مع لبنان؟

11/26/2024 2:25:16 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر مطلعة، أن حاجة "إسرائيل" لاتفاق مع لبنان، تكمن في إراحة قوات الاحتياط الإسرائيلية المستنزفة في غزة.

وصرح عدد من الوزراء في حكومة نتنياهو لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأنه ثمة أسباب معقدة وسرية تدفع "إسرائيل" لاختيار اتفاق التسوية مع لبنان رغم عيوبه بالنسبة للاحتلال.

ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل صفوفه أزمة كبيرة، تهدد موقف نتنياهو، الداعي لاستمرار الحرب، والذي أصبح مجبرا على القبول بتسوية سياسية مع لبنان والقبول بوقف إطلاق النار، والتي تتمثل في نفاد القوة البشرية والسلاح.

وقال رئيس وزراء الاحتلال في تصريح له مساء اليوم،
إن "هناك ثلاثة أسباب لوقف إطلاق النار وهي؛
التركيز على التهديد الإيراني، تجديد الأسلحة التي ستتجدد قريبا، قطع الساحات بين لبنان وغزة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو اجتمع اليوم مع رؤساء مستوطنات شمال فلسطين المحتلة لإطلاعهم على الاتفاق المرتقب.

ويأتي ذلك وسط معارضة للاتفاق يقودها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ودعا بن غفير إلى الاستمرار في الحرب على لبنان، واعتبر أن الاتفاق المرتقب "خطأ كبير وتفويت لفرصة تاريخية لاجتثاث حزب الله"، وأضاف أن "إسرائيل" يجب أن ترفض وقف إطلاق النار.

بدوره، قال سموتريتش إن "أي اتفاق لن تكون له قيمة كبرى من الورقة الموقع عليها".

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