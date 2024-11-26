السفيرة جادو تقدم اوراق اعتمادها لملك بلجيكا كاول سفير لفلسطين يقدم اعتماده للعاهل البلجيكي

(MENAFN
- Palestine News Network
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بروكسل /PNN / قدمت سفيرة فلسطين لدى المملكة البلجيكية الدكتورة امل جادو شكعة أوراق اعتمادها لجلالة ملك
البلجيكيين فيليب كاول سفير لفلسطين يقدم أوراق اعتماده للعاهل البلجيكي.
وسلمت السفير جادو شكعة رسالة من الرئيس محمود عباس لنظيره البلجيكي فيليب عبر فيها عن تثمينه العالي لعلاقات الصداقة بين البدين والشعبين و للدعم البلجيكي للشعب الفلسطيني وقيادته .
يذكر ان السفير جادو شكعه هي ايضاً سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي والدوقية الكبرى للوكسمبورغ.
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