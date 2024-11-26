بتروبراس تخطط لاستثمار 111 مليار دولار حتى 2029

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ريو دي جانيرو – صادق مجلس إدارة شركة النفط البرازيلية – بتروبراس سوم الخميس 21 تشرين الثاني/ نوفمبر على خطة العمل للفترة 2025 – 2029 (PN 2025-29). حيث من المتوقع حصوب استثمارات بقيمة 111 مليار دولار خلال الفترة أعلاه، حيث ستذهب 98 مليار دولار منها إلى محفظة المشاريع قيد التنفيذ، و13 مليار دولار إلى محفظة المشاريع قيد التقييم.

من إجمالي 111 مليار دولار أمريكي، من المتوقع أن يخصص مبلغ 77 مليار دولار للاستثمار في عمليات التنقيب والانتاج، و20 مليار في عمليات تكرير النفط والنقل والتسويق، و11 مليار دولار في قطاع الغاز والطاقات ذات البصمة الكربونية المنخفضة، وأخيراً 3 مليار دولار في الجزء المؤسسي.

ووفقاً للشركة، فقد قُسِمتْ الخطة لهذا العام إلى جزئين: PE 2050، الذي يقترح التفكير في مستقبل الكوكب وكيف تريد الشركة أن يعترف بها في العام 2050، و الجزء الثاني هو PN 2025-29، مع أهداف قصيرة ومتوسطة المدى.

يقدر تخطيط بتروبراس أن إمدادات الطاقة في هذه الفترة ستزيد من 4.3 إكساجول (EJ) في العام 2022 إلى 6.8 EJ في العام 2050 ، مما سيبقي الشركة مسؤولة عن 31٪ من إمدادات الطاقة الأولية في البرازيل. كما تهدف بتروبراس أيضاً إلى تحييد انبعاثاتها التشغيلية بحلول عام 2050.

النفط والغاز، ولكن انخفاض البصمة الكربونية

كما أعلنت الشركة المملوكة لgدولة بأنها ستركز الجهود لاغتنام هذه الفرص في سوق النفط والغاز، مع التركيز على إعادة تموضع الاحتياطات، والانتاج المتنامي مع انخفاض البصمة الكربونية، وفي توسيع عرض منتجات أكثر استدامة وأعلى جودة في محفظتها.

وكالات/بتروبراس

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