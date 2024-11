بتروبراس تخطط لاستثمار 111 مليار دولار حتى 2029

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ريو دي جانيرو – صادق مجلس إدارة شركة النفط البرازيلية – بتروبراس سوم الخميس 21 تشرين الثاني/ نوفمبر على خطة العمل للفترة 2025 – 2029 (PN 2025-29). حيث من المتوقع حصوب استثمارات بقيمة 111 مليار دولار خلال الفترة أعلاه، حيث ستذهب 98 مليار دولار منها إلى محفظة المشاريع قيد التنفيذ، و13 مليار دولار إلى محفظة المشاريع قيد التقييم.

من إجمالي 111 مليار دولار أمريكي، من المتوقع أن يخصص مبلغ 77 مليار دولار للاستثمار في عمليات التنقيب والانتاج، و20 مليار في عمليات تكرير النفط والنقل والتسويق، و11 مليار دولار في قطاع الغاز والطاقات ذات البصمة الكربونية المنخفضة، وأخيراً 3 مليار دولار في الجزء المؤسسي.

ووفقاً للشركة، فقد قُسِمتْ الخطة لهذا العام إلى جزئين: PE 2050، الذي يقترح التفكير في مستقبل الكوكب وكيف تريد الشركة أن يعترف بها في العام 2050، و الجزء الثاني هو PN 2025-29، مع أهداف قصيرة ومتوسطة المدى.

يقدر تخطيط بتروبراس أن إمدادات الطاقة في هذه الفترة ستزيد من 4.3 إكساجول (EJ) في العام 2022 إلى 6.8 EJ في العام 2050 ، مما سيبقي الشركة مسؤولة عن 31٪ من إمدادات الطاقة الأولية في البرازيل. كما تهدف بتروبراس أيضاً إلى تحييد انبعاثاتها التشغيلية بحلول عام 2050.

النفط والغاز، ولكن انخفاض البصمة الكربونية

كما أعلنت الشركة المملوكة لgدولة بأنها ستركز الجهود لاغتنام هذه الفرص في سوق النفط والغاز، مع التركيز على إعادة تموضع الاحتياطات، والانتاج المتنامي مع انخفاض البصمة الكربونية، وفي توسيع عرض منتجات أكثر استدامة وأعلى جودة في محفظتها.

وكالات/بتروبراس

