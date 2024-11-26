الدنمارك تفرض أول ضريبة في العالم على انبعاثات الأبقار

MENAFN - Khaberni) خبرني - وافقت أغلبية واسعة من الأحزاب السياسية في الدنماركي على كيفية تنفيذ ما يعرف بـ"اتفاقية التحالف الأخضر الثلاثي"، وذلك بعد أشهر من عدم اليقين والشائعات.

واعتبارا من عام 2030، سيتعين على الدنماركيين دفع نحو 43 دولارا أمريكيا لكل طن من غاز الميثان الذي تنتجه أبقارهم، عقب إقرار أول ضريبة في العالم على الانبعاثات الزراعية.

وتم الإعلان عن اتفاقية "التحالف الأخضر الثلاثي" في يونيو الماضي. والآن، وضعت الدنمارك سابقة عالمية باتخاذها هذه الخطوة الرائدة التي كانت قيد التفاوض بين الأحزاب الرئيسية في البلاد والمزارعين والصناعة والنقابات العمالية والجماعات البيئية لعدة أشهر.

وتهدف الخطة الطموحة إلى تحويل قطاع الزراعة في الدنمارك مع تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.

وابتداء من عام 2030، سيتعين على المزارعين الدنماركيين دفع 300 كرونة (43 دولارا أمريكيا، 34 جنيها إسترلينيا) لكل طن من انبعاثات الميثان. وسترتفع الضريبة إلى 750 كرونة بحلول عام 2035، ما يجعل الدنمارك في طليعة الجهود الرامية إلى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة من الثروة الحيوانية، بما في ذلك الأبقار والخنازير.

وأكد وزير التحالف الأخضر، جيب بروس، الحاجة الملحة لهذه الخطوة من أجل تحقيق أهداف الدنمارك المناخية. وقال: "سنفعل ما يتطلبه الأمر للوصول إلى أهدافنا المناخية"، مشيرا إلى الدعم البرلماني الواسع الذي تلقته المبادرة.

وأشار بروس إلى حجم المهمة التي أمامهم، قائلا: "إنها مهمة ضخمة للغاية يتم تنفيذها الآن، حيث تشمل تحويل مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية إلى مناطق غابات ومساحات طبيعية. والهدف من ذلك هو تحسين البيئة واستعادة الحياة الطبيعية في المساحات الساحلية العميقة في الدنمارك، والتي تضررت نتيجة الأنشطة البشرية مثل الزراعة".

وبالإضافة إلى تقليل الميثان، تشمل الاتفاقية تدابير كبيرة لمعالجة التلوث الناتج عن النيتروجين، الذي أثر بشكل كبير على الزقاق البحري في الدنمارك، وهي مسطحات مائية ساحلية طويلة وضيقة داخل الأرض وذات جوانب عالية وشديدة الانحدار.

ومن المتوقع أن تنخفض انبعاثات النيتروجين بحلول عام 2027 بمقدار 13780 طنا سنويا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتركز الخطة أيضا على استعادة التنوع البيولوجي وتوسيع المواطن الطبيعية. وتشمل الخطط زراعة 250 ألف هكتار من الغابات الجديدة وإعادة تأهيل 140 ألف هكتار من الأراضي الرطبة (أو المستنقعية) في الوقت الحالي بالزراعة.

وستلعب الأراضي الرطبة المعروفة بقدرتها على تخزين الكربون دورا حاسما في جهود الدنمارك لإعادة تأهيل البيئة.

وقال بروس: "ستتغير الطبيعة الدنماركية بطريقة لم نرها منذ أن تم تجفيف الأراضي الرطبة في عام 1864".

