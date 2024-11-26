فايننشال تايمز: حرب أمريكا على“الجنائية الدولية” لحماية إسرائيل مضرة بمصالحها القومية وتحالفاتها الغربية

MENAFN - Palestine News ) لندن/ PNN - حذّر المعلق في صحيفة“فايننشال تايمز” جدعون راتشمان الولايات المتحدة من أثر إسرائيل على التحالف الغربي، وأنها قد تقوم بتفتيته، وهذا ليس في صالح أمريكا.

وكان يشير في هذا السياق إلى مذكرات الاعتقال التي أصدرتها“المحكمة الجنائية الدولية” ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والقيادي العسكري في“حماس”، محمد الضيف. وأضاف أن توجيه الاتهامات لكل من نتنياهو وغالانت كارثة بالنسبة لإسرائيل، ولكنها مشكلة ضخمة للتحالف الغربي.

وقال إن إسرائيل تحظى بدعم كامل من الحزبين في الولايات المتحدة، في محاولتها مواجهة اتهامات“المحكمة الجنائية الدولية” ضد رئيس وزرائها ووزير دفاعها السابق.

قد تشعر واشنطن أن القانون الدولي لا يحتاج إليه سوى الأوروبيين الضعفاء. ولكن حتى الولايات المتحدة القوية تحتاج إلى حلفاء وأسس عالمية. فالتحالفات التي تبنيها ضد روسيا والصين تقوم على القانون الدولي

ومع ذلك، يرجّح الكاتب أن تحترم معظم الحكومات في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن بريطانيا وأستراليا وكندا، الاتهامات. إلا أنها ستضطر، على مضض، لاعتقال نتنياهو إذا وطئت قدماه أراضيها.

وعلّق بأن الانقسام بين أمريكا وحلفائها في الغرب قد يكون صعباً في الأيام العادية، ولكن الوضع الحالي أبعد من كونه عادياً. فقد تعهد دونالد ترامب، الذي سيتولى الرئاسة في 20 كانون الثاني/يناير، باتخاذ إجراءات تمس بشكل عميق بمصالح أصدقاء أمريكا. تحدث ترامب عن فرض تَعرفات جمركية بنسبة 10-20% على كل الواردات إلى الولايات المتحدة، والتي ستطال المصدرين في أوروبا وآسيا. يضاف إلى هذا التزاماته تجاه حلف الشمال الأطلسي (ناتو)، والتي يشك فيها على الأرجح. كما أن خطة السلام التي يتحدث عنها لوقف الحرب الروسية-الأوكرانية قد تُعرّض أمنَ أوروبا للخطر.

لكل هذا فإن مواجهة مرّة بين جانبي المحيط الأطلسي، وهذه المرة بسبب إسرائيل، هي آخر شيء يريده التحالف الغربي، لكنها قادمة. يتوقع بعض الوزراء الإسرائيليين الفرحين بعودة ترامب أن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية وغزة، وهو ما ستنظر إليه دول الاتحاد الأوروبي بأنه تطور خطير وغير قانوني.

بالتأكيد ستدفع إدارة ترامب المقبلة باتجاه فرض عقوبات على مدعي عام“الجنائية الدولية”، كريم خان، والموظفين في المحكمة. بل يدور حديث في دوائر الحزب الجمهوري عن تدمير المحكمة، وربما من خلال تهديد الدول التي تموّلها. وتعتبر ألمانيا واليابان وفرنسا وبريطانيا من كبار المساهمين الماليين في المحكمة.

ليست هناك رغبة من إسرائيل أو الولايات المتحدة في مناقشة تفاصيل الاتهامات الموجهة لنتنياهو وغالانت، والتي تضم اتهامات لإسرائيل بقتل المدنيين واستخدام التجويع كوسيلة حرب. بدلاً من ذلك، فالمعسكر اليميني الترامبي تبنّى مزاعم نتنياهو بأن“الجنائية الدولية” مدفوعة بمعاداة السامية. وسيتم تجاهل توجيه الاتهامات التي وجّهتها المحكمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين و”حماس” وقادة أفارقة والنظر إليها بأنها ملوثة بعداء اليهود.

والحقيقة أن معظم الدول الأوروبية قدمت دعماً كبيراً لإسرائيل منذ هجمات“حماس”، في 7 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي. شاركت بريطانيا وفرنسا في عملية عسكرية لدعم إسرائيل ضد الصواريخ الإيرانية، في الأشهر الماضية. وهناك دول أوروبية، مثل ألمانيا، ملتزمة بإسرائيل إلى الحد الذي قد يجعلها تنفصل عن“المحكمة الجنائية الدولية” على الرغم من قبولها بشرعيتها.

إلا أن غريزة أغلب الدول الأوروبية سوف تتمثل في الجمع بين دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ودعم النظام القانوني الدولي الذي يفرض قواعد الحرب.

يعتقد الكاتب أن الموضوعات المطروحة تتجاوز القضية الرئيسية المتعلقة بارتكاب جرائم حرب محتملة في غزة. ذلك أن أغلب الديمقراطيات المتوسطة الحجم في أوروبا وآسيا تدرك المخاطر المترتبة عن العودة إلى عالم تتصرف القوى العظمى وعملاؤها دون خوف من العقاب.

أضاف الكاتب أن بعض انتهاكات القانون الدولي، مثل تحدي قرارات صادرة عن منظمة التجارة العالمية، لا تثير الخوف الكبير. ولكن روسيا أثبتت بالفعل أن تحدي القانون الدولي قد يعني أيضاً الاستيلاء على الأراضي، واختطاف الأطفال، وذبح المدنيين.

علق راتشمان أن شرعية الحملة الدولية لمواجهة العدوان الروسي ضد أوكرانيا تستند إلى القانون الدولي، حيث تشكل مذكرة الاعتقال الصادرة عن“الجنائية الدولية” ضد بوتين الحجر الرئيسي لها. وإذا بدأت أمريكا، التي رحّبت باتهام بوتين، بالحرب على“الجنائية الدولية” والنظام القانوني الدولي الذي تمثّله، ففرص إقناع العالم المتشكّك بفرض عقوبات على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية ستتضاءل بشدة.

واستدرك راتشمان قائلاً إن الصدام الناشئ بين الولايات المتحدة وحلفائها بشأن إسرائيل يشكّل جزءاً من جدال أوسع نطاقاً حول مستقبل النظام العالمي.

يقول الباحث جون إيكينبيري في جامعة برينستون إن ترامب يحوّل الولايات المتحدة إلى دولة تصحيحية تتحدى كل عنصر من عناصر النظام الدولي الليبرالي الذي بنته ذات يوم: التجارة الحرة، والانفتاح على الهجرة، والتعددية، والتحالفات الأمنية، والتضامن بين الدول الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان.

يتوقع بعض الوزراء الإسرائيليين الفرحين بعودة ترامب أن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية وغزة، وهو ما ستنظر إليه دول الاتحاد الأوروبي بأنه تطور خطير وغير قانوني

يعلق أن“الجنائية الدولية” هي إضافة جديدة للنظام القانوني الدولي، فلم تبدأ العمل إلا عام 2002، ولم توقّع على نظامها الأساسي لا الولايات المتحدة، روسيا، الصين، الهند أو إسرائيل، في وقت قبلت 124 دولة اختصاصها القانوني. ولكن تدميرها عمداً من شأنه أن يبعث برسالة خطيرة، في وقت أصبحت فيه القوى الاستبدادية واثقة، وبشكل متزايد، من شن الحروب وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

وباعتبار الولايات المتحدة الدولة الأقوى في العالم، فقد تشعر أن اللجوء إلى القانون الدولي والمؤسسات الدولية هو أمر لا يحتاج إليه سوى الأوروبيين الضعفاء. ولكن حتى الولايات المتحدة القوية تحتاج إلى حلفاء وأسس عالمية. فالتحالفات التي تبنيها أمريكا ضد روسيا والصين تقوم على القانون الدولي.

استخدمت الولايات المتحدة مبررات قانونية لتعزيز ردّها على الصين في بحر الصين الجنوبي وروسيا في أوكرانيا. وحتى الروس والصينيون يحاولون دائماً الادّعاء بأنهم يتصرفون وفقاً للقواعد العالمية. وهم يدركون أن انتهاك القانون الدولي علناً يعني خسارة الدولة حلفاءها ويعرضها للعقوبات.

وفي النهاية قد يكون القانون الدولي محبطاً، وقد يبدو تطبيقه غير متسق، إلا أن عالماً بلا قانون سيكون مكاناً مخيفاً وخطيراً.

المصدر / القدس العربي