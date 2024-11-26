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إصابة عنصري أمن إسرائيليين إثر عملية دهس في بلدة بني نعيم بالخليل

11/26/2024 8:09:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- زعمت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة عنصري أمن إسرائيليين إثر عملية دهس نفذها فلسطيني قرب بلدة بني نعيم في الخليل.

يتبع....


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