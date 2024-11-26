إصابة عنصري أمن إسرائيليين إثر عملية دهس في بلدة بني نعيم بالخليل

إصابة عنصري أمن إسرائيليين إثر عملية دهس في بلدة بني نعيم بالخليل
التاريخ
11/26/2024 8:09:41 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- زعمت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة عنصري أمن إسرائيليين إثر عملية دهس نفذها فلسطيني قرب بلدة بني نعيم في الخليل.
يتبع....
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