التميمي: العدوان الإسرائيلي يعمق جراح الشعب الفلسطيني ويهدد بيئته

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قالت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، إن آثار العدوان الإسرائيلي لا تقتصر على البشر بل تطال البيئة التي تتعرض لجرائم تدميرية ممنهجة تستهدف الأرض والمياه والموارد الطبيعية لتضاعف من معاناة وتعميق جراح الشعب الفلسطيني.

وسلطت التميمي خلال كلمة مسجلة لها في افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، المقام في مصر، على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية والقدس بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي لصالح الاستعمار، ومحاولات السيطرة على المحميات الطبيعية ومصادر المياه، وتدمير التنوع الحيوي بسبب بناء جدار الفصل العنصري.

وأشارت إلى أن الاحتلال ألقى أكثر من 85 ألف طن من المتفجرات على القطاع، أدت إلى إبادة جماعية وبيئية، وتراكم 43 مليون طن من مخلفات الهدم، بما تحويه من ملوثات عضوية خطرة، وانعدام للبيئة الصحية وهدم النظم البيئية الطبيعية وتدمير للمساحات الخضراء والأراضي الزراعية وانتشار الأمراض المعدية، إضافة إلى تلوث أكثر من 90% من مصادر المياه في القطاع.

وخاطبت التميمي، المشاركين بالمهرجان، قائلة: "إن مهرجانكم يحمل رسالة أمل وسط الألم، ورسالة وعي هامة، فالأفلام البيئية ليست مجرد أعمال إبداعية، بل هي صرخة من أجل كوكبنا، من أجل العدالة، ومن أجل الأجيال المقبلة ومن أجل الحرية، ومن خلال مهرجانكم، نؤكد أن البيئة والفن هما لغة عالمية توحد الشعوب حول أهداف مشتركة، رغم اختلاف الثقافات والحدود".

وأثنت التميمي، على جهود القائمين على مهرجان الفيوم الدولي، مشيدة باختيارهم الرائد لدمج الفنون والبيئة، متمنية أن تحقق هذه الدورة نجاحا كبيرا، مشيرة إلى إيمانها بأن صوت فلسطين سيصل إلى العالم من خلال كافة المنابر بما في ذلك السينما والفن.

ويتضمن مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عروضا فنية وسينمائية مختلفة، وتم اختيار دولة فلسطين كضيف شرف المهرجان، وتخصيص يوم 28 من الشهر الجاري يوما فلسطينيا يتضمن مجموعة من الأنشطة الفلسطينية، إضافة إلى عروض فنية وسينمائية باعتبار فلسطين كضيف شرف خاص للمهرجان وبحضور ممثلين عن السفارة الفلسطينية وعدد من نجوم وصناع السينما.

يُذكر أن سلطة جودة البيئة ستعرض فيلما بعنوان (فلسطين: البيئة والهوية في مواجهة الاحتلال) تستعرض فيه أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الإنسان والبيئة في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس.