إسرائيل تستعد لعقد صفقات سلاح كبرى مع ترامب

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - يبدأ الجيش الإسرائيلي بعملية شراء عسكرية كبرى من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انطلاق التسويه في الجبهة اللبنانية، ومع المحاولات بالوصول لصفقة في غزة

وتحاول

الاستفادة من الدخول المرتقب لإدارة للبيت الأبيض، بعد بعض التأخيرات التي عانى منها الجيش الإسرائيلي خلال إدارة بايدن، وآخرها الجرافات العسكرية "D9".

وعلى جدول اهتمامات الجيش الإسرائيلي وفق القناة 14 الإسرائيلية، شراء أسلحة منوعة، ومقاتلات، وطائرات هليكوبتر حربية، ومركبات مدرعة وناقلات جنود مدرعة.

يأتي هذا الكشف في أعقاب إعلان اللجنة الوزارية للتطوير العسكري، عن شراء سفن هجومية جديدة وناقلات جنود ومركبات مدرعة.

ووصل رئيس دائرة التخطيط وبناء القوة في الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال هاريل، إلى الولايات المتحدة منذ ساعات، ويعقد سلسلة من الاجتماعات مع الصناعات الأمريكية وكبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين، لتحقيق هذه الأهداف.

ويركز الجيش الإسرائيلي على عمليات مختلفة، تتضمن تسريع صفقات سابقة، و تطوير وتحديث مقاتلات موجودة لديه، وشراء طائرات جديدة من طراز F15، وسرب F35، ومروحيات قتالية وطائرات للتزود بالوقود، وشراء الآلاف من المركبات المدرعة وناقلات الجنود المدرعة الثقيلة.

بالإضافة إلى صفقة أسلحة كبيرة لـ القوة الجوية التي ستسمح للجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال بطريقة حاسمة وقوية.

اللجنة الوزارية للتجهيز العسكري وافقت على مشاريع تطوير وبناء القوة للجيش الإسرائيلي بتكلفة بمليارات الدولارات، بما في ذلك مشروع سفينة الهجوم القادمة للبحرية الإسرائيلية ويسمونه رشيف، وشراء مئات من المدرعات الجديدة ومركبات تناسب جميع التضاريس.

وأشارت القناة 14 الإسرائيلية لاهتمام الإسرائيليين بمركبة قتالية مدرعة، والتي سيتم توفيرها للجيش الإسرائيلي في السنوات القليلة القادمة.

وبينت قيادات للجيش الإسرائيلي إلى وجود احتياجات عديدة بكل الأسلحة تقريباً بعد استنزاف الجيش في حروب بعدة جبهات منذ حوالي 14 شهراً، مع تضييقات في التسليح عانى منها في بعض المراحل.