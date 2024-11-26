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أهملوا مريضة فماتت.. قرارات ضد أطباء في مصر

11/26/2024 8:07:05 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - بعد أن هزت حادثة وفاة مريضة بأحد مستشفيات محافظة الشرقية، بسبب الإهمال، الأوساط المصرية، تدخلت السلطات.

فقد اتخذت النيابة الإدارية في مصر قرارا بشأن عدد من الأطباء وممرضة، بسبب وفاة مريضة بأحد مستشفيات محافظة الشرقية، بعد أن تعرضت للإهمال عدة ساعات ما أدى لوفاتها.

وأمرت النيابة بمنيا القمح بإحالة أربعة أطباء وممرضة بأحد المستشفيات التابعة لإدارة منيا القمح الطبية بمحافظة الشرقية، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية وفاة مريضة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

وشملت قائمة الاتهام: المدير الطبي "وكيل المستشفى"، ومشرف قسم الاستقبال والطوارئ، وطبيب الباطنة والحميات، واختصاصي أمراض القلب، وممرضة بالمستشفى.

ناظر حالتها طبيب أطفال غير مختص

جاء هذا بعدما كشفت التحقيقات أن المريضة المتوفاة سيدة تبلغ من العمر 62 عاما، وكانت قد حضرت برفقة نجلتها لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى تعاني من آلام شديدة بمنطقة الصدر.

وبسبب عدم وجود طبيب متخصص بأمراض الباطنة والقلب بالقسم، تم مناظرتها من اختصاصي طب الأطفال المتواجد بالقسم وهو غير مختص لمناظرة الحالة، وإجراء رسم قلب وتحليل إنزيمات القلب.

ثم قام بدوره بإرسال نتائج الفحوص للمتهم الثالث على هاتفه المحمول عبر تطبيق "واتس أب" بناءً على طلب الأخير، نظرا لمغادرته المستشفى وتوجهه لاستراحة الأطباء.

كما أضافت التحقيقات أن المتهم الثالث وجه بإعطاء المريضة بعض الأدوية التي لا تتناسب مع طبيعتها ومن دون أن يقوم بمناظرتها وتوقيع الكشف الطبي الصحيح عليها.

وظلت المريضة من دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة ولمدة تقارب ثلاث ساعات حتى مرور أحد الأطباء من غير المكلفين بالعمل في القسم في ذلك اليوم، والذي لاحظ خطورة الحالة وطلب على الفور إجراء فحص بالموجات الصوتية على عضلة القلب.

إلا أنه مع اصطحاب الممرضة للحالة لإجراء الفحص ناظرها المتهم الرابع "اختصاصي القلب"، والذي قام بإلغاء عمل الفحص اللازم طالبًا من الممرضة المسؤولة عن الحالة عرضها على قسم الجراحة لعدم وجود مشكلة بالقلب وعدم الحاجة للفحص المطلوب.

عقب ذلك حدث توقف مفاجئ لعضلة قلب المريضة بعد أن ظلت لمدة تقارب "الخمس ساعات" من دون تشخيص صحيح، وهو ما استتبعه عدم تلقيها العلاج اللازم لمثل تلك الحالة رغم خطورتها، فتم عمل إنعاش قلبي رئوي وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي لمدة يومين حتى توفيت.

يذكر أن النيابة كانت اعتبرت أن الأطباء الأربعة والممرضة المتهمين في الواقعة تعاملوا بإهمال جسيم مع حالة السيدة لعدة ساعات ما أدى إلى وفاتها جراء المضاعفات، ما استوجب تحويلهم لمحاكمة تأديبية على خلفية ملابسات الواقعة.

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