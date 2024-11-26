آل عبدالغني موتورز تطلق عرضًا حصريًا على سيارات لكزس إل إكس 600 2024

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- Ogilvy) الدوحة، قطر، 26 نوفمبر 2024: أعلنت شركة آل عبدالغني موتورز، الموزع المعتمد لسيارات لكزس في قطر، عن عرض خاص لفترة محدودة على سيارة لكزس إل إكس 600. يتضمن هذا العرض خطة الدفع المرنة 50/50 وباقة 5-5-5، التي تهدف إلى تقديم قيمة استثنائية وراحة لا تضاهى لعشاق لكزس.
يستمر هذا العرض حتى 31 ديسمبر 2024، مما يمنح العملاء فرصة استثنائية لامتلاك سيارة لكزس إل إكس 600 الجديدة مع خيارات دفع مرنة. يمكن للعملاء دفع 50% من تكلفة السيارة مقدمًا، على أن يتم توزيع النسبة المتبقية على مدى عامين، من خلال أربع دفعات متساوية تُسدد شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا، وبهامش ربح 0%.
وفي خطوة لتعزيز تجربة القيادة، توفر آل عبدالغني موتورز تظليل نوافذ مجاني من 3Mمع كل سيارة لكزس إل إكس 600 جديدة، مما يوفر مزيدًا من الراحة والحماية من الأشعة فوق البنفسجية دون تكلفة إضافية.
وتأتي باقة 5-5-5 لتكمل العرض الشامل، حيث تشمل الصيانة الدورية وضمان 5 سنوات، بالإضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات أو حتى 100,000 كلم، لتوفر بذلك راحة بال طويلة الأمد ودعمًا مستمرًا للعملاء، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة قيادة لا مثيل لها.
وتتوفر لكزس إل إكس 600 2024 بثلاثة طرازات متنوعة، صُمم كل منها بعناية فائقة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. يأتي طراز لكزس إل إكس 600 أوربان بخيار 7 مقاعد ليجمع بين الراحة والأداء المتفوق على الطرق المعبدة، مما يجعله الرفيق الأمثل للمدينة. أما طراز لكزس إل إكس 600 اف سبورت فيتوفر بخيار 5 مقاعد، ويشمل حزمة اف سبورت الرياضية التي تعزز تجربة القيادة الديناميكية بتصميم خارجي جريء وأداء رياضي بامتياز. وأخيرًا، يتألق طراز لكزس إل إكس 600 في أي بي بخيار 4 مقاعد مع مقاعد قابلة للإمالة، ليجسد قمة الفخامة ويوفر راحة لا تضاهى للركاب في الأمام والخلف.
تُعبر لكزس إل إكس 600 عن الفخامة والقوة من خلال تصميم خارجي قوي ومقصورة داخلية فاخرة، مدعومة بأحدث التقنيات وأنظمة السلامة المتقدمة التي توفر تجربة قيادة آمنة وممتعة على كافة التضاريس. تبقى لكزس إل إكس 600 الخيار الأمثل لعشاق القيادة الذين يبحثون عن تجربة مميزة، سواء على الطرق العادية أو الوعرة، حيث تتحول كل رحلة إلى مغامرة فريدة.
لمعرفة المزيد وتحديد موعد لتجربة القيادة، يرجى زيارة موقع لكزس قطر الإلكتروني أو الاتصال بخدمة العملاء على 8002929.
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