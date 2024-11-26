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مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ينعي نيافة الكاردينال ميغيل أنخيل جيكسوت

11/26/2024 6:03:03 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نعى مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ببالغ الحزن والأسى نيافة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو جيكسوت عضو مجلس أمناء المركز عميد دائرة الحوار بين الأديان لدى الكرسي الرسولي، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الإنسانية وإرساء قيم الحوار والتسامح الديني والثقافي.
وأكد الدكتورالشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أن الأسرة الإنسانية فقدت اليوم بوفاة نيافة الكاردينال ميغيل أنخيل جيكسوت أحد رموز التسامح والتعايش السلمي ودعاة الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، مستذكرًا إسهاماته التنويرية في تكريس مبادئ الأخوة الإنسانية ونشر ثقافة التعايش والسلام العالمي، من خلال عمله الأكاديمي ومؤلفاته العلمية وبحوثه ومشاركاته المثمرة في الندوات والمؤتمرات الدولية، ورئاسته المجلس البابوي للحوار بين الأديان بالكرسي الرسولي، وعضويته الفاعلة في مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي منذ تعيينه بموجب المرسوم رقم (96) لسنة 2023.
وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل وعائلته الكريمة، وإلى مملكة إسبانيا وشعبها الصديق، وللكرسي الرسولي، مؤكدًا أن ذكرى نيافة الكاردينال الراحل ستظل خالدة في قلوب جميع محبيه وتلامذته وكل من عمل معه، عرفانًا بدوره الإيجابي في مد جسور الحوار بين الأديان وتعميق التفاهم بين الشعوب من أجل مستقبل أكثر سلامًا وإنسانية.

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