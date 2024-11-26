الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل وفد المفوضية العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أعضاء وفد المفوضية العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص في زيارة لهم لمركز حماية العمالة الوافدة بمنطقة السهلة، برئاسة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة ورئيسة المفوضية، وبحضور أسامة عبد الله العبسي سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية عضو المفوضية.
وهنأ الرئيس التنفيذي
تيريزا ماي بمناسبة تأسيس المفوضية العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا حرص المملكة على دعم كافة الجهود الدولية التي تسهم في تعزيز ثقافة الحماية ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك انطلاقًا من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تولي اهتمامًا بالغًا بحفظ حقوق جميع الأفراد دون استثناء أو تمييز.
ولفت إلى أن اهتمام المملكة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والارتقاء ببيئة العمل يمثل التزامًا راسخًا يستند على إرث ثقافي وحضاري وأخلاقي وديني يمتد لسنوات طويلة، وعلى سمة يتميز بها شعب البحرين للانفتاح والتعايش السلمي مع الجميع، وهو ما أسهم في تعزيز سمعة المملكة ومكانتها الدولية والأممية في هذا المجال، تجلى في تحقيق الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص لسبع سنوات متتالية (2018-2024).
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص استمرار الجهود لتطوير وتعزيز الإجراءات التي تسهم في ضمان حقوق كافة أطراف العمل والتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، وتكثيف الجهود التوعوية مع مختلف الأطراف ذات الصلة. كما تم استعراض جهود مملكة البحرين في تطوير بيئة العمل وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإجراءات والآليات والأنظمة المتبعة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
واطلع الوفد خلال جولته على مركز حماية العمالة الوافدة، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويختص بتقديم خدمات شاملة تشمل الدعم الوقائي، والإرشاد القانوني، وإيواء الضحايا والضحايا المحتملين لجرائم الاتجار بالأشخاص، كما تم التطرق إلى البرامج والمبادرات التوعوية التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني للجاليات.
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