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الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل وفد المفوضية العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص

11/26/2024 6:03:02 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أعضاء وفد المفوضية العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص في زيارة لهم لمركز حماية العمالة الوافدة بمنطقة السهلة، برئاسة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة ورئيسة المفوضية، وبحضور أسامة عبد الله العبسي سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية عضو المفوضية.
وهنأ الرئيس التنفيذي
تيريزا ماي بمناسبة تأسيس المفوضية العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا حرص المملكة على دعم كافة الجهود الدولية التي تسهم في تعزيز ثقافة الحماية ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك انطلاقًا من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تولي اهتمامًا بالغًا بحفظ حقوق جميع الأفراد دون استثناء أو تمييز.
ولفت إلى أن اهتمام المملكة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والارتقاء ببيئة العمل يمثل التزامًا راسخًا يستند على إرث ثقافي وحضاري وأخلاقي وديني يمتد لسنوات طويلة، وعلى سمة يتميز بها شعب البحرين للانفتاح والتعايش السلمي مع الجميع، وهو ما أسهم في تعزيز سمعة المملكة ومكانتها الدولية والأممية في هذا المجال، تجلى في تحقيق الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص لسبع سنوات متتالية (2018-2024).
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص استمرار الجهود لتطوير وتعزيز الإجراءات التي تسهم في ضمان حقوق كافة أطراف العمل والتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، وتكثيف الجهود التوعوية مع مختلف الأطراف ذات الصلة. كما تم استعراض جهود مملكة البحرين في تطوير بيئة العمل وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإجراءات والآليات والأنظمة المتبعة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
واطلع الوفد خلال جولته على مركز حماية العمالة الوافدة، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويختص بتقديم خدمات شاملة تشمل الدعم الوقائي، والإرشاد القانوني، وإيواء الضحايا والضحايا المحتملين لجرائم الاتجار بالأشخاص، كما تم التطرق إلى البرامج والمبادرات التوعوية التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني للجاليات.

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