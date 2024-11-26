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(الدفاع) تفتح باب التطوع للالتحاق بالقوة البحرية لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية وما دونها

11/26/2024 4:32:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 26 – 11 (كونا) -- تعلن وزارة الدفاع ممثلة برئاسة الأركان العامة للجيش - هيئة الإدارة والقوى البشرية فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية في القوة البحرية من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم ما بعد الثانوية والثانوية العامة والحادي عشر وما دون ذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى الخامس من ديسمبر المقبل.
وقالت (الدفاع) في بيان صحفي إن الشروط العامة هي أن يكون المتطوع كويتي الجنسية وأتم من العمر 18 عاما ولم يتجاوز 26 عاما من تاريخ الإعلان وأن يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية وألا يقل طول قامته عن 157 سم.
وذكرت أن الشروط العامة تنص أيضا على أن يكون المتطوع حسن السيرة والسلوك وأن يجتاز المقابلة الشخصية ولا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأضافت أن الشروط تتضمن أيضا ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة لدى أية جهة حكومية بحكم أو بقرار تأديبي نهائي وأن يحضر الموظف استقالته من جهة عمله إذا تم قبوله نهائيا مشيرة إلى أنه على الراغبين في التطوع والتسجيل عبر موقع وزارة الدفاع ( (النهاية)

ع ح ك




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