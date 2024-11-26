(الدفاع) تفتح باب التطوع للالتحاق بالقوة البحرية لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية وما دونها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – 26 – 11 (كونا) -- تعلن وزارة الدفاع ممثلة برئاسة الأركان العامة للجيش - هيئة الإدارة والقوى البشرية فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية في القوة البحرية من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم ما بعد الثانوية والثانوية العامة والحادي عشر وما دون ذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى الخامس من ديسمبر المقبل.
وقالت (الدفاع) في بيان صحفي إن الشروط العامة هي أن يكون المتطوع كويتي الجنسية وأتم من العمر 18 عاما ولم يتجاوز 26 عاما من تاريخ الإعلان وأن يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية وألا يقل طول قامته عن 157 سم.
وذكرت أن الشروط العامة تنص أيضا على أن يكون المتطوع حسن السيرة والسلوك وأن يجتاز المقابلة الشخصية ولا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأضافت أن الشروط تتضمن أيضا ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة لدى أية جهة حكومية بحكم أو بقرار تأديبي نهائي وأن يحضر الموظف استقالته من جهة عمله إذا تم قبوله نهائيا مشيرة إلى أنه على الراغبين في التطوع والتسجيل عبر موقع وزارة الدفاع ( (النهاية)
ع ح ك
MENAFN26112024000071011013ID1108926793
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.