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(الطيران المدني): تعزيز معايير السلامة وتبني استراتيجيات تضمن استمرارية الطيران بشكل آمن

11/26/2024 4:32:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 11 (كونا) -- أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف دعيج العتيبي أهمية تعزيز معايير السلامة الجوية وتبني استراتيجيات فعالة تضمن استمرارية الطيران بشكل آمن.
وقال العتيبي في كلمته الافتتاحية لمؤتمر القمة الخامس للسلامة لمنظمة الطيران الدولية (إيكاو) - قطاع الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء إن قطاع الطيران المدني في الكويت يشهد تحديثا للبنية التحتية لمطار الكويت الدولي بدعم من القيادة السياسية التي تولي اهتماما بالغا بتطوير قطاع النقل الجوي.
وأضاف أن السلامة الجوية تعتبر من أهم الأولويات في صناعة الطيران إذ تسهم بشكل مباشر في حماية الأرواح وضمان استدامة العمليات الجوية.
وأوضح أن التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة (إيكاو) يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق هذا الهدف لافتا إلى أن "لقاء اليوم يعكس التزامنا المشترك بتعزيز معايير السلامة الجوية ويمثل خطوة مهمة نحو ضمان مستقبل أكثر أمانا".
وذكر أن سلامة الطيران ليست خيارا بل أولوية قصوى لاسيما وسط التحديات المتزايدة مثل التطور التكنولوجي السريع والنمو المتسارع لحركة الطيران والتغيرات التنظيمية المتلاحقة مضيفا "اننا نجد أنفسنا أمام مسؤولية كبيرة تستدعي التعاون والتكامل بين جميع الأطراف لتحقيق طيران أكثر أمانا وكفاءة".
وبين أن المؤتمر الذي يستمر يومين سيناقش قضايا حيوية منها الابتكار في إدارة السلامة وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وتطوير آليات جديدة تضمن سلامة الطيران تحت مختلف الظروف وأن "النتائج التي سنصل إليها لن تكون مجرد توصيات بل ستترجم إلى سياسات واستراتيجيات ملموسة تسهم في الارتقاء بمستوى سلامة النقل الجوي لمصلحة جموع المسافرين حول العالم".
ودعا العتيبي الجميع إلى تقديم آرائهم البناءة ومشاركة خبراتهم لإثراء النقاشات والخروج بحلول عملية تسهم في تشكيل مستقبل صناعة الطيران معربا عن الشكر وعظيم الامتنان للمنظمة الدولية للطيران المدني ومكتب الشرق الأوسط على دعمهما المتواصل ومساهمتهما الفعالة في تعزيز سلامة الطيران ولكل الجهات المنظمة والرعاة والمتحدثين والمشاركين الذين جعلوا هذا الحدث ممكنا.
بدوره أكد مدير المكتب الإقليمي لـ(إيكاو) في الشرق الأوسط محمد أبوبكر التزام المنظمة بتطوير قطاع الطيران المدني العالمي من خلال خطة استراتيجية شاملة في الفترة ما بين عامي 2026 و2050.
وقال أبوبكر إن أهداف الاستراتيجية حتى 2050 ترتكز على تحقيق (صفر) وفيات في الطيران الدولي نتيجة الحوادث وأعمال التدخل غير المشروع وصافي انبعاثات كربونية صفرية لعمليات الطيران المدني إضافة إلى تكامل الطيران ضمن نظام نقل مزدهر وشامل وبأسعار معقولة.
وأضاف أن (إيكاو) تسعى من خلال خططها إلى تحقيق رؤية طموحة لطيران مدني آمن ومستدام يلبي متطلبات المستقبل مع الالتزام بتطوير استراتيجيات مبتكرة لتحسين البنية التحتية وإدارة السلامة على مستوى العالم.
وأشار إلى تحسن ملحوظ في حركة الطيران وسلامته وفقا لتقارير (الإيكاو) إذ شهد العام 2023 زيادة كبيرة في حركة الركاب العالمية التي بلغت نحو 2ر4 مليار مسافر مقارنة بـ2ر3 مليار مسافر العام 2022 موضحا أن هذه الأرقام لا تزال أقل قليلا من مستويات ما قبل (جائحة كورونا) العام 2019 حيث تم نقل 5ر4 مليار مسافر عالميا.
وذكر أن عدد الرحلات التجارية المجدولة ارتفع بنسبة 13 في المئة ليصل إلى أكثر من 35 مليون رحلة مغادرة في العام 2023 مقارنة مع 31 مليون رحلة العام 2022.
وأفاد أبوبكر بأن العام 2023 كان الأكثر أمانا خلال السنوات الخمس الماضية رغم تسجيل زيادة طفيفة في عدد الحوادث الإجمالية بنسبة 1ر3 في المئة في المقابل انخفض معدل الحوادث العالمي إلى 87ر1 حادث لكل مليون مغادرة مقارنة مع 05ر2 حادث في العام 2022.
ويجمع المؤتمر ممثلين من الدول الأعضاء لمناقشة قضايا تتعلق بالطيران والسلامة الجوية ويعد منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء وسيناقش استراتيجيات جديدة لتحسين معايير السلامة الجوية في الطيران واستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الطيران وكيفية تطبيقها لتعزيز الكفاءة علاوة على تأثير صناعة الطيران على البيئة وسبل تقليل الانبعاثات الكربونية. (النهاية)

ع ع م / ه ث




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