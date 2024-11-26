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الجيش الباكستاني ينتشر في إسلام آباد بعد اشتباك أنصار المعارضة مع الشرطة

11/26/2024 4:32:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 26 - 11 (كونا) -- أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم الثلاثاء نشر قوات من الجيش في العاصمة (إسلام آباد) بعد اشتباك آلاف المحتجين من أنصار المعارضة مع الشرطة في محاولة لدخول العاصمة الفيدرالية للمطالبة بإطلاق سراح زعيمهم.
وقالت وزارة الداخلية الباكستانية في بيان إن الاستعانة بنشر القوات يتيح للجيش فرض حظر التجوال في أي منطقة يراها ضرورية للحفاظ على القانون والنظام.
وحذر وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي في البيان حزب المعارضة باتخاذ إجراءات صارمة لمنع المسيرة التي يقودها الحزب نحو المنطقة الحمراء في العاصمة.
وقالت (إذاعة باكستان) الحكومية إن المادة (245) من الدستور تتيح استدعاء الجيش الباكستاني مشيرة إلى أنه صدرت أوامر واضحة بإطلاق النار على مثيري الشغب "فور رؤيتهم".
وتصاعدت التوترات بعدما نجح آلاف المحتجين في دخول (إسلام آباد) مما أجبر الشرطة على التراجع بعد رشقها بالحجارة والاشتباك معها.
وأصيب العديد من أفراد الأمن والمحتجين في الاشتباكات بينما تم اعتقال أكثر من 600 متظاهر من إقليم البنجاب حتى الآن.
وكان متظاهرون من حزب (حركة إنصاف الباكستانية) دعوا إلى الاحتجاج في قلب (إسلام آباد) للمطالبة بالإفراج عن رئيس الحزب ورئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الذي يقبع حاليا في السجن ويواجه عدة تهم.
وتشير تقارير إلى أنه تم تعليق خدمات الإنترنت وواجهت العديد من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي انقطاعات في العاصمة الباكستانية بسبب المخاوف الأمنية ومحاولة وقف المتظاهرين.(النهاية)

س ب ك / ط م ا



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