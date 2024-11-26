الجيش الباكستاني ينتشر في إسلام آباد بعد اشتباك أنصار المعارضة مع الشرطة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام آباد - 26 - 11 (كونا) -- أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم الثلاثاء نشر قوات من الجيش في العاصمة (إسلام آباد) بعد اشتباك آلاف المحتجين من أنصار المعارضة مع الشرطة في محاولة لدخول العاصمة الفيدرالية للمطالبة بإطلاق سراح زعيمهم.
وقالت وزارة الداخلية الباكستانية في بيان إن الاستعانة بنشر القوات يتيح للجيش فرض حظر التجوال في أي منطقة يراها ضرورية للحفاظ على القانون والنظام.
وحذر وزير
الداخلية الباكستاني محسن نقفي في البيان حزب المعارضة باتخاذ إجراءات صارمة لمنع المسيرة التي يقودها الحزب نحو المنطقة الحمراء في العاصمة.
وقالت (إذاعة باكستان) الحكومية إن المادة (245) من الدستور تتيح استدعاء الجيش الباكستاني مشيرة إلى أنه صدرت أوامر واضحة بإطلاق النار على مثيري الشغب "فور رؤيتهم".
وتصاعدت التوترات بعدما نجح آلاف المحتجين في دخول (إسلام آباد) مما أجبر الشرطة على التراجع بعد رشقها بالحجارة والاشتباك معها.
وأصيب العديد من أفراد الأمن والمحتجين في الاشتباكات بينما تم اعتقال أكثر من 600 متظاهر من إقليم البنجاب حتى الآن.
وكان متظاهرون من حزب (حركة إنصاف الباكستانية) دعوا إلى الاحتجاج في قلب (إسلام آباد) للمطالبة بالإفراج عن رئيس الحزب ورئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الذي يقبع حاليا في السجن ويواجه عدة تهم.
وتشير تقارير إلى أنه تم تعليق خدمات الإنترنت وواجهت العديد من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي انقطاعات في العاصمة الباكستانية بسبب المخاوف الأمنية ومحاولة وقف المتظاهرين.(النهاية)
س ب ك / ط م ا
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