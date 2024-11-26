البلدية: عمل مكثف لفرق النظافة بالمحافظات الست ضمن استعدادات البلاد لاستضافة القمة الخليجية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 26 - 11 (كونا) -- أكدت بلدية الكويت أن الفرق الميدانية لإدارات النظافة تواصل تحضيراتها المكثفة في المحافظات الست وعلى مدار الساعة ضمن استعدادات البلاد لاستضافة القمة الخليجية الـ45 في الأول من ديسمبر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة في البلدية محمد سندان في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن جميع إمكانات وطاقات الفرق الميدانية للنظافة وضعت بحالة استنفار على مدى أسبوعين قبل موعد القمة في وقت تواصل الفرق الميدانية لإدارات النظافة استعداداتها وتحضيراتها في المحافظات الست بشكل مكثف لأعمال التنظيف بكل أنواعه وعلى مدار الساعة.
وأوضح سندان أن إدارات النظافة أعدت خطة ميدانية لفرقها الرقابية لمتابعة ومراقبة أعمال النظافة بمشاركة 140 "كناسة" آلية لتنظيف مسارات الطرق والشوارع الرئيسية منها طريق المطار والدائري السادس وشارع الخليج العربي والدائري الأول والثاني والثالث.
وأشار إلى الاستعانة بـ800 عامل للكنس اليدوي موزعين على فترتين صباحية ومسائية لتنظيف الساحات والميادين العامة والأسواق والشواطئ إضافة إلى جاهزية 40 شاحنة عند طلبها لزوم رفع السيارات المهملة في الطرقات. (النهاية)
ط م س / ع س
MENAFN26112024000071011013ID1108926789
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.