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البلدية: عمل مكثف لفرق النظافة بالمحافظات الست ضمن استعدادات البلاد لاستضافة القمة الخليجية

11/26/2024 4:32:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 11 (كونا) -- أكدت بلدية الكويت أن الفرق الميدانية لإدارات النظافة تواصل تحضيراتها المكثفة في المحافظات الست وعلى مدار الساعة ضمن استعدادات البلاد لاستضافة القمة الخليجية الـ45 في الأول من ديسمبر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة في البلدية محمد سندان في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن جميع إمكانات وطاقات الفرق الميدانية للنظافة وضعت بحالة استنفار على مدى أسبوعين قبل موعد القمة في وقت تواصل الفرق الميدانية لإدارات النظافة استعداداتها وتحضيراتها في المحافظات الست بشكل مكثف لأعمال التنظيف بكل أنواعه وعلى مدار الساعة.
وأوضح سندان أن إدارات النظافة أعدت خطة ميدانية لفرقها الرقابية لمتابعة ومراقبة أعمال النظافة بمشاركة 140 "كناسة" آلية لتنظيف مسارات الطرق والشوارع الرئيسية منها طريق المطار والدائري السادس وشارع الخليج العربي والدائري الأول والثاني والثالث.
وأشار إلى الاستعانة بـ800 عامل للكنس اليدوي موزعين على فترتين صباحية ومسائية لتنظيف الساحات والميادين العامة والأسواق والشواطئ إضافة إلى جاهزية 40 شاحنة عند طلبها لزوم رفع السيارات المهملة في الطرقات. (النهاية)

ط م س / ع س




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