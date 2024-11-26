رئيس مجلس الوزراء بالإنابة يصل الى قطر للمشاركة باجتماع مجلس الدفاع الخليجي المشترك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 26 - 11 (كونا) -- وصل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في اجتماع مجلس الدفاع المشترك للدورة ال21 لوزراء الدفاع بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في استقباله لحظة وصوله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع القطرية وسفير دولة الكويت لدى دولة قطر خالد المطيري. (النهاية)
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