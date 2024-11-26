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رئيس مجلس الوزراء بالإنابة يصل الى قطر للمشاركة باجتماع مجلس الدفاع الخليجي المشترك

11/26/2024 4:32:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 26 - 11 (كونا) -- وصل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في اجتماع مجلس الدفاع المشترك للدورة ال21 لوزراء الدفاع بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في استقباله لحظة وصوله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع القطرية وسفير دولة الكويت لدى دولة قطر خالد المطيري. (النهاية)

س س س / ن س ع




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