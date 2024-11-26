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انطلاق (الكونغرس العالمي للاعلام) في أبوظبي بمشاركة دولة الكويت

11/26/2024 4:32:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
أبوظبي - 26 - 11 (كونا) -- انطلق (الكونغرس العالمي للاعلام) في دورته الثالثة في أبوظبي اليوم الثلاثاء بمشاركة دولة الكويت وحضور قادة وخبراء ورواد قطاع الإعلام من حول العالم لبحث تشكيل مستقبل القطاع الإعلامي وآفاق قضاياه المستقبلية وتعزيز الاستدامة والفعالية في المشهد الإعلامي العالمي.
ويجمع الكونغرس الذي يقام برعاية نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مجموعة من القادة والخبراء والممارسين في مجال الإعلام لاستكشاف أحدث التطورات والتوجهات التي تشكل هذا القطاع الديناميكي.
وتتمثل مشاركة دولة الكويت في الكونغرس بوكيل وزارة الاعلام الدكتور ناصر محيسن نيابة عن وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.
ويهدف (الكونغرس العالمي للاعلام) الى رسم معالم جديدة للمستقبل الإعلامي من خلال تقديم رؤى متعمقة حول تحديات وفرص هذا القطاع علاوة على ايجاد بيئة تفاعلية تمكن المشاركين من تبادل الأفكار والخبرات واستكشاف التقنيات الحديثة التي تسهم في تطور الإعلام.
وتتوزع فعاليات الكونغرس التي تمتد ثلاثة ايام على ثلاثة محاور رئيسية تعبر عن التوجهات الحالية والمستقبلية في عالم الإعلام هي (معايير واتجاهات العمل الإعلامي الجديد) و(المحتوى الإعلامي) و(التحديات الإعلامية الرقمية).
ويركز اليوم الأول على استكشاف أحدث الاتجاهات في صناعة الأخبار بما في ذلك تأثير تقنيات (الذكاء الاصطناعي) ونماذج الأعمال الجديدة التي تعيد تشكيل القطاع.
ويتناول اليوم الثاني تحليل التنوع والشمول في الإنتاج الإعلامي مع التركيز على الاتجاهات الحديثة في منصات المحتوى المتنوعة وكيفية تلبية احتياجات الجمهور المتغيرة.
ويركز اليوم الثالث على الفرص والتحديات التي تواجه صناع المحتوى في ظل التحول الرقمي السريع.
وتتضمن الجلسات المصاحبة للفعالية رؤى معمقة حول كيفية الاستفادة من الأدوات الرقمية لتعزيز التفاعل مع الجمهور وابتكار استراتيجيات جديدة لتحقيق الدخل مع الحفاظ على أصالة المحتوى.
وتتمثل أهمية هذا الحدث باعتباره فرصة فريدة لتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع وتبادل الأفكار حول كيفية مواجهة التحديات الراهنة كما يشكل فرصة لاستكشاف سبل الابتكار في صناعة الإعلام مما يساهم في تحقيق مستقبل مستدام.
وقال رئيس (قسم الإعلام والصناعة الإبداعية) بجامعة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أحمد المنصوري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الكونغرس العالمي للاعلام يعد منصة استثنائية تستقطب نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين لمناقشة مستقبل الإعلام لا سيما وسط التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف المنصوري أنه مع انعقاد الدورة الثالثة لهذا الحدث في أبوظبي يعزز الكونغرس مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا والابتكار في صناعة الإعلام حيث تتميز هذه الدورة بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية تلخص أبرز قضايا الإعلام المعاصر من معايير واتجاهات العمل الإعلامي الجديد والمحتوى الإعلامي والتحديات الإعلامية الرقمية.
وأشار إلى أن مناقشة هذه المحاور تفتح آفاقا جديدة لفهم التحولات الجوهرية في كيفية إنتاج وتوزيع واستهلاك المحتوى الإعلامي مما يسهم في تعزيز ممارسات مهنية تتماشى مع تطلعات المستقبل.
وتابع المنصوري "بصفتي أكاديميا أرى أن هذا الحدث يمثل فرصة مثالية للتواصل بين الخبراء والباحثين والمهنيين لتعزيز الشراكات ودعم الابتكار الإعلامي كما يعزز دور المؤسسات الأكاديمية في إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التغيرات الرقمية وتطوير إعلام يتسم بالمسؤولية والوعي بالقضايا المحلية والعالمية".
ويتطلع المشاركون في (الكونغرس العالمي للاعلام) إلى الاستفادة من المعرفة والخبرات التي ستطرح خلال فعالياته اذ تعتبر هذه الدورة خطوة مهمة نحو تعزيز الإعلام كأداة فعالة للتغيير مما يساهم في بناء مجتمع إعلامي أكثر قوة وتماسكا. (النهاية)

س خ م / ط م ا



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