كوريا الجنوبية وأوكرانيا تناقشان وجود القوات الكورية الشمالية في روسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 26 - 11 (كونا) -- قالت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إن وزير
خارجيتها تشو تاي يول ناقش مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها مسألة وجود قوات كورية شمالية في روسيا.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن الاجتماع الثنائي بين الوزيرين عقد في إيطاليا على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع (جي7) الذي شاركت فيه كوريا الجنوبية وأوكرانيا كغير أعضاء في المجموعة.
وأعرب تشو خلال اللقاء عن قلقه إزاء انتشار قوات كوريا الشمالية في روسيا ودخول الحرب مع أوكرانيا مرحلة جديدة مؤكدا أن حكومته ستتخذ خطوات عملية وممنهجة تتماشى مع التهديدات الأمنية والتطورات في التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.
من جانبه أعرب الوزير الأوكراني عن أمله في قيام مبعوث خاص أوكراني بزيارة إلى كوريا الجنوبية قريبا لمناقشة قضية القوات الكورية الشمالية مؤكدا أهمية مواصلة تبادل المعلومات بين البلدين للتصدي بفعالية للتعاون العسكري بين موسكو وبيون يانغ.
وفي السياق ذاته أعرب تشو عن تطلعه إلى إجراء مناقشات مثمرة خلال زيارة المبعوث الخاص المرتقبة إلى سيؤول لتعزيز التعاون بين البلدين. (النهاية)
م ك / م ن ف
MENAFN26112024000071011013ID1108926786
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