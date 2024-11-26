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كوريا الجنوبية وأوكرانيا تناقشان وجود القوات الكورية الشمالية في روسيا

11/26/2024 4:32:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 26 - 11 (كونا) -- قالت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إن وزير خارجيتها تشو تاي يول ناقش مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها مسألة وجود قوات كورية شمالية في روسيا.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن الاجتماع الثنائي بين الوزيرين عقد في إيطاليا على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع (جي7) الذي شاركت فيه كوريا الجنوبية وأوكرانيا كغير أعضاء في المجموعة.
وأعرب تشو خلال اللقاء عن قلقه إزاء انتشار قوات كوريا الشمالية في روسيا ودخول الحرب مع أوكرانيا مرحلة جديدة مؤكدا أن حكومته ستتخذ خطوات عملية وممنهجة تتماشى مع التهديدات الأمنية والتطورات في التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.
من جانبه أعرب الوزير الأوكراني عن أمله في قيام مبعوث خاص أوكراني بزيارة إلى كوريا الجنوبية قريبا لمناقشة قضية القوات الكورية الشمالية مؤكدا أهمية مواصلة تبادل المعلومات بين البلدين للتصدي بفعالية للتعاون العسكري بين موسكو وبيون يانغ.
وفي السياق ذاته أعرب تشو عن تطلعه إلى إجراء مناقشات مثمرة خلال زيارة المبعوث الخاص المرتقبة إلى سيؤول لتعزيز التعاون بين البلدين. (النهاية)

م ك / م ن ف



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