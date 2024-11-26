تمكين تفتح باب التقديم لبرنامج المهارات القيادية للبحرينيين بالتعاون مع معهد إيميك وهارفارد للتعليم المؤسسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 10:30

أعلن صندوق العمل (تمكين) عن فتح باب التقديم لبرنامج المهارات القيادية، الذي يتم تقديمه بالتعاون مع معهد إيميك المختص في مجال التدريب والتطوير المهني والأكاديمي في مملكة البحرين، والتابع لصندوق العلم ضمن محفظة شركة ممتلكات البحرين القابضة، وهارفارد للتعليم المؤسسي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن حزمة برامج تدريب القيادات التنفيذية البحرينية التي أطلقها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل بهدف تقديم فرص نوعية للكفاءات البحرينية.

وسيقدم البرنامج فرص تدريبية للبحرينيين ضمن مسارين للمدراء الموظفين حاليًا في القطاع الخاص في المستوى المتوسط والمستوى التنفيذي، حيث تم تصميم كل مسار بما يتناسب مع احتياجات كل فئة منهمن ولذلك سيركز المسار المخصص للمدراء في المستوى المتوسط على تزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها للإدارة والتأثير مثل مهارات التواصل الفعال، وطرق تحفيز وتطوير موظفيهم، وإستراتيجيات إدارية لرفع الإنتاجية وغيرها، في حين سيقدم المسار المخصص للمدراء في المستوى التنفيذي أهم عشر مهارات قيادية رئيسية تتماشى مع رؤية مملكة البحرين، ومنها فن التواصل والتأثير، والمرونة وسرعة الاستجابة للتحديات، وتوظيف التحول الرقمي وغيرها.

وتعليقًا على هذه المبادرة، أكدت

مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) التزام الصندوق بتقديم فرص نوعية للكفاءات البحرينية بهدف تحقيق هدف تمكين الأسمى في تعزيز مكانة البحرينيين كخيار أمثل للتوظيف في سوق العمل.

و أعربت عن اعتزازها بالكفاءات البحرينية القيادية التي تترك بصمتها المتميزة في مختلف مؤسسات القطاع الخاص في المملكة، منوهةً بأهمية دعم هذه الكفاءات لتحقيق أقصى إمكاناتها من خلال فرص التدريب والتطوير المهني.

وقالت: "تعاوننا مع معهد إيميك وهارفارد للتعليم المؤسسي لتقديم برنامج تدريبي تم تصميمه من قبل خبراء ومختصين عالميين خصيصًا لدعم البحرينيين في المناصب القيادية والتنفيذية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق النمو الوظيفي لمناصب أعلى، وذلك تماشيًا مع أهدافنا في تعزيز التطور المهني للبحرينيين في سوق العمل".

من جانبه، نوه مروان مطر العضو المنتدب في معهد "إيميك" بالدور المحوري الذي تقوم به "تمكين" منذ تأسيسها في دعم القطاع الخاص وجعل البحريني خيارا أول في سوق العمل، مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده "تمكين" على صعيد الإستراتيجية والتنفيذ بما يواكب احتياجات سوق العمل ويضمن تنافسية الكوادر البحرينية ويدعم الاقتصاد الوطني في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأعرب عن فخر معهد "إيميك" بأنه كان على مدى سنوات طويلة منفذا لرؤية وأهداف تمكين، وقدم الكثير من البرامج والدورات والمبادرات التي أسهمت في تحقيق تلك الأهداف، مشيرًا إلى أن المعهد يواصل مسيرة تميزه وارتقائه من خلال عقد المزيد من الشراكات العالمية مع جهات تعليمية وتدريبية عريقة، وذلك في إطار توجه إيميك لتقديم خدمات نوعية في مجال التطوير والتدريب موجهة بشكل خاص للكفاءات البحرينية في المناصب القيادية العليا.

ويأتي هذا البرنامج تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.