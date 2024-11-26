وزير المالية: لا تغيير على الدعم الحكومي في موازنة 2025

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي اليوم الاثنين، إن الدعم الحكومي في موازنة 2025 لم يتغير على السلع التي كانت مدعومة سابقا على الرغم من تخفيض المخصصات.
وأضاف الشبلي في في تصريحات صحفية أن تخفيض المخصصات جاء بسبب التوقع بانخفاض أسعار القمح والشعير في الأسواق العالمية .
وأكد أن دعم أسطوانة الغاز والخبز مستمر كما هو، و أن دعم صندوق المعونة الوطنية ارتفع 20 مليونا ليصبح 280 مليون دينار وصندوق دعم الطالب ارتفع 10 ملايين دينار ليصل إلى 30 مليونا.
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