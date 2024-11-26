وزير المالية: لا تغيير على الدعم الحكومي في موازنة 2025

قال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي اليوم الاثنين، إن الدعم الحكومي في موازنة 2025 لم يتغير على السلع التي كانت مدعومة سابقا على الرغم من تخفيض المخصصات.



وأضاف الشبلي في في تصريحات صحفية أن تخفيض المخصصات جاء بسبب التوقع بانخفاض أسعار القمح والشعير في الأسواق العالمية .



وأكد أن دعم أسطوانة الغاز والخبز مستمر كما هو، و أن دعم صندوق المعونة الوطنية ارتفع 20 مليونا ليصبح 280 مليون دينار وصندوق دعم الطالب ارتفع 10 ملايين دينار ليصل إلى 30 مليونا.

