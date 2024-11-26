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تراجع أسعار النفط عالميا

11/26/2024 4:30:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مواصلة الانخفاض من الجلسة السابقة.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا لتصل إلى 72.73 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 32 سنتًا لتصل إلى 68.62 دولار.

وفي السياق، قال وزير الطاقة الأذربيجاني "برويز شاهبازوف "إن "أوبك+" ستدرس في اجتماعها يوم الأحد المقبل الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية اعتبارًا من أول كانون الثاني المقبل، وذلك بعدما أرجأت المجموعة بالفعل زيادات وسط مخاوف بشأن الطلب.

يشار الى ان أذربيجان عضو في مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا.

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