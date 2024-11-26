تراجع أسعار النفط عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مواصلة الانخفاض من الجلسة السابقة.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا لتصل إلى 72.73 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 32 سنتًا لتصل إلى 68.62 دولار.
وفي السياق، قال وزير
الطاقة الأذربيجاني "برويز شاهبازوف "إن "أوبك+" ستدرس في اجتماعها يوم الأحد المقبل الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية اعتبارًا من أول كانون الثاني المقبل، وذلك بعدما أرجأت المجموعة بالفعل زيادات وسط مخاوف بشأن الطلب.
يشار الى ان أذربيجان عضو في مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا.
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