انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية

انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية
التاريخ
11/26/2024 4:30:31 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفض سعر بيع
غرام الذهب عيار 21 محليا، الثلاثاء، 30 قرشا مقارنة مع تسعيرة الاثنين، ليصل إلى
53.30 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 51.30 دينار لجهة الشراء.
وبحسب التسعيرة
اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، انخفض
أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، ليبلغ 61.50
دينار و47.30 دينار على التوالي.
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