ما هي تداعيات الاتهامات الأميريكية بالرشوة على مجموعة أداني الهندية؟

تواجه مجموعة أداني الهندية أزمة كبيرة عقب اتهام رئيسها الملياردير غوتام أدياني بالرشوة والاحتيال للحصول على عقود لصالح شركة "أدياني للطاقة الخضراء". نفت المجموعة الاتهامات ووصفتها بأنها "لا أساس لها"، لكن ذلك لم يمنع خسائر ضخمة بلغت حوالي 33 مليار دولار في القيمة السوقية لشركاتها المدرجة، وكانت "أدياني للطاقة الخضراء" الأكثر تضرراً بخسائر قيمتها 9.7 مليار دولار.



حيث أعلنت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية وقف أي استثمارات جديدة في مجموعة أداني، مؤكدة أنها لم تُبلّغ بالاتهامات الموجهة لغوتام أدياني. تمتلك الشركة حصة 20% في "أدياني للطاقة الخضراء"، مع تعرض مالي يُقدر بين 4 و5 مليارات دولار، مما أدى إلى تراجع أسهم الشركة بنسبة تزيد على 11%.



مؤسسة التمويل الدولية الأميركية (DFC) تجري حالياً مراجعة لتأثير الاتهامات على خطتها لمنح قرض بقيمة 550 مليون دولار لمشروع تطوير ميناء في سريلانكا جزئياً مملوك لمجموعة أدياني. كما أن الحكومة السريلانكية تُقيّم الوضع لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن مشاريع أدياني.



وكينيا ألغت صفقة بقيمة تزيد على ملياري دولار كانت تمنح أداني السيطرة على مطارها الرئيسي، إلى جانب إلغاء صفقة أخرى بقيمة 736 مليون دولار لشراكة في قطاع الطاقة.



وبنغلاديش شكّلت لجنة لمراجعة عقود الطاقة الموقعة مع أدياني، وأوصت الحكومة المؤقتة بالاستعانة بشركة قانونية عالمية لضمان مراجعة دقيقة وشفافة.



وفي الهند، تدرس حكومة ولاية أندرا براديش إلغاء عقد لتوريد الطاقة، حيث أشار تقرير الاتهام إلى دفع رشاوى بقيمة 265 مليون دولار للحصول على عقود طاقة شمسية، كان منها 228 مليون دولار لولاية أندرا براديش.



وتأثرت سمعة مجموعة أداني بشكل كبير نتيجة لهذه الاتهامات، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في مشاريعها الدولية وتراجع ملحوظ في قيمة أسهمها.- رويترز

