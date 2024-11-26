ما هي تداعيات الاتهامات الأميريكية بالرشوة على مجموعة أداني الهندية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تواجه مجموعة أداني الهندية أزمة كبيرة عقب اتهام رئيسها الملياردير غوتام أدياني بالرشوة والاحتيال للحصول على عقود لصالح شركة "أدياني للطاقة الخضراء". نفت المجموعة الاتهامات ووصفتها بأنها "لا أساس لها"، لكن ذلك لم يمنع خسائر ضخمة بلغت حوالي 33 مليار دولار في القيمة السوقية لشركاتها المدرجة، وكانت "أدياني للطاقة الخضراء" الأكثر تضرراً بخسائر قيمتها 9.7 مليار دولار.
حيث أعلنت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية وقف أي استثمارات جديدة في مجموعة أداني، مؤكدة أنها لم تُبلّغ بالاتهامات الموجهة لغوتام أدياني. تمتلك الشركة حصة 20% في "أدياني للطاقة الخضراء"، مع تعرض مالي يُقدر بين 4 و5 مليارات دولار، مما أدى إلى تراجع أسهم الشركة بنسبة تزيد على 11%.
مؤسسة التمويل الدولية الأميركية (DFC) تجري حالياً مراجعة لتأثير الاتهامات على خطتها لمنح قرض بقيمة 550 مليون دولار لمشروع تطوير ميناء في سريلانكا جزئياً مملوك لمجموعة أدياني. كما أن الحكومة السريلانكية تُقيّم الوضع لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن مشاريع أدياني.
وكينيا ألغت صفقة بقيمة تزيد على ملياري دولار كانت تمنح أداني السيطرة على مطارها الرئيسي، إلى جانب إلغاء صفقة أخرى بقيمة 736 مليون دولار لشراكة في قطاع الطاقة.
وبنغلاديش شكّلت لجنة لمراجعة عقود الطاقة الموقعة مع أدياني، وأوصت الحكومة المؤقتة بالاستعانة بشركة قانونية عالمية لضمان مراجعة دقيقة وشفافة.
وفي الهند، تدرس حكومة ولاية أندرا براديش إلغاء عقد لتوريد الطاقة، حيث أشار تقرير الاتهام إلى دفع رشاوى بقيمة 265 مليون دولار للحصول على عقود طاقة شمسية، كان منها 228 مليون دولار لولاية أندرا براديش.
وتأثرت سمعة مجموعة أداني بشكل كبير نتيجة لهذه الاتهامات، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في مشاريعها الدولية وتراجع ملحوظ في قيمة أسهمها.- رويترز
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