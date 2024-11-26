الجناح الأردني في معرض الكويت للكتاب: نافذة على عمق الثقافة الأردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حظي الجناح الأردني في معرض الكويت الدولي للكتاب بإقبال كبير، حيث قدم للزوار تجربة غنية بالثقافة والتراث الأردني، من خلال مجموعة متنوعة من الكتب التي تستعرض تاريخ الأردن، وفنونه، وآدابه، وحكاياته الشعبية.
لم يقتصر دور الجناح الأردني في معرض الكويت على العرض، بل تجاوز ذلك إلى بناء جسور التواصل الثقافي بين الأردن والكويت والعالم العربي.
فقد شهد الجناح حوارات مثمرة بين القائمين عليه والزوار، مما ساهم في نشر المعرفة بالثقافة الأردنية وتبادل الخبرات.
ولم يكن الجناح مجرد مساحة للعرض بل كان منصة للحوار الثقافي العميق بين مختلف الشعوب العربية والغربية.
وتفاعل الزوار مع القائمين على الجناح في مختلف الأوقات، حيث عبّر العديد منهم عن إعجابهم بالتفاصيل التي قُدمت في الجناح، ما يعكس الاهتمام الكبير بالإرث الثقافي الأردني في المنطقة.
وأبدت الكويتية منولة الحربي، التي تزور الأردن باستمرار للسياحة، اهتمامها البالغ بالعناوين التي تتناول اللهجات المحكية في الأردن، قائلة: إن "الكتب التي تشرح اللهجات الأردنية تكشف عن تنوع ثقافي فريد، وتعطي السياح فرصة للتعرف على المجتمع الأردني بشكل أعمق".
من جهتها، لفتت الدكتورة أمل مسلم، إلى مؤلفات الشاعر الأردني الكبير "عرار" مصطفى وهبي التل مؤكدة أنها استفادت من وجودها في الجناح الأردني لاقتناء أعماله من خلال دور النشر المشاركة، حيث أن إرث عرار الأدبي يعكس أبعاداً تاريخية واجتماعية وثقافية تستحق التوثيق والاهتمام.
المدرس السوري المقيم في الكويت عبد الرحمن حلال، أشاد بالتعاون الكبير الذي أبداه موظفو وزارة الثقافة الأردنية المشرفون على الجناح الأردني قائلا: "لقد كانوا مثالاً للتعاون والاحترافية، حيث قدموا شرحاً وافياً عن الإرث الثقافي الأردني وأبرزوا جمالية العناوين التي يعرضها الجناح، والتي تعكس مستوى عالياً من الكتابة الأردنية".
بدوره، أبدى البريطاني فريدريك، إعجابه بالمجسمات الأثرية التي عرضت بالجناح وتعود لآلاف السنين ومنها: الكبسولة الزمنية، تماثيل عين غزال، ومسلة ميشع.
وأشاد مدير مديرية ثقافة محافظة عجلون سامر فريحات، بجمالية معرض الكويت الدولي للكتاب، قائلاً: "المعرض يمثل فرصة ذهبية لتقديم جزء من العناوين الأردنية التي توثق الإرث الثقافي والتراثي للبلاد، حيث يعد الجناح الأردني سفيراً ثقافياً يربط بين الأردن والجمهور العربي".
من جانبه، أكد مدير ثقافة محافظة جرش عقلة القادري، أهمية دور الجناح في إنعاش ذاكرة القارئ العربي، مشيراً إلى أن العناوين المختارة تعكس غنى المشهد الثقافي الأردني.
وأضاف ان وجود مثل هذا الجناح في معرض الكتاب يساهم في إبراز التنوع الثقافي الذي يميز الأردن.
ولفت مدير ثقافة محافظة معان يوسف الشمري، إلى أن الجناح الأردني قدم تجربة فريدة، من خلال عرض كتب توثق الإرث التراثي والثقافي الأردني، قائلا "ما يُعرض في الجناح هو نافذة مشرقة تبرز مكانة الأردن كبلد غني بالتراث والفكر والإبداع الأدبي".
وأكد أن الجناح الأردني في معرض الكويت الدولي للكتاب لم يكن مجرد مساحة عرض، بل كان منصة للحوار الثقافي والتواصل مع الشعوب العربية، من خلال عناوينه الفريدة واهتمامه بالتفاصيل التي ساهمت في تسليط الضوء على الثقافة الأردنية وأهميتها في السياق العربي الأوسع.
يشار إلى أن فعاليات المعرض تستمر حتى نهاية تشرين الثاني، كما سيقدم الجناح الأردني المؤلفات المعروضة كهدايا للزوار المعجبين فيها بآخر ساعات من اليوم الأخير للمعرض.
وسبق أن، قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة إن مشاركة الأردن كـ"ضيف شرف" بمعرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ47 يمثل تتويجًا للعلاقات الثقافية بين البلدين، وتؤكد المكانة التي يحظى بها الأردن ومثقفوه في المشهد الثقافي العربي.
ووفقًا لبيان صحفي سابق، عبر الرواشدة عن شكره لدولة الكويت الشقيقة لاختيار الأردن "ضيف شرف"، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة النوعية الأردنية، سواء من خلال الجناح الذي صُمم هندسيًا ليعبر عن النمط المعماري الحضاري والتراثي في الأردن، بما يضمه من مفردات تتصل بثقافة الإنسان، واشتمل على رموز تاريخية وسياحية وثقافية متنوعة.
وقال الوزير إن الأردن كان دائمًا وفيًا لعروبته ومخلصًا لقضاياه القومية، معبرًا باستمرار عن ثوابته الوطنية التي شكلت أساس مواقفه، والتي جسدها حامل شرف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعمه المتواصل للأهل في غزة هاشم.
وأشار إلى أن العلاقة بين الأردن والكويت تمثل نموذجًا لعلاقات الأشقاء في المواقف المشتركة.
وحل الأردن ضيف شرف على معرض الكتاب الدولي للكويت في دورته الـ47 ، التي انطلقت فعالياته التي انطلقت الأربعاء الماضي، في أرض المعارض الكويتية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ أحمد العبدالله الصباح، وبتنظيم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي، بمشاركة 31 دولة عربية وأجنبية من خلال 544 دار نشر.
وتحل الأردن ضيف شرف على المعرض، تأكيداً على عمق العلاقات الثقافية بين الأردن والكويت، حيث يشهد المعرض تنوعاً في الفعاليات الثقافية عبر 3 منصات رئيسية. بترا+ الغد
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