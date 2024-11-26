الجناح الأردني في معرض الكويت للكتاب: نافذة على عمق الثقافة الأردنية

حظي الجناح الأردني في الكويت الدولي للكتاب بإقبال كبير، حيث قدم للزوار تجربة غنية بالثقافة والتراث الأردني، من خلال مجموعة متنوعة من الكتب التي تستعرض تاريخ الأردن، وفنونه، وآدابه، وحكاياته الشعبية.



لم يقتصر دور الجناح الأردني في معرض الكويت على العرض، بل تجاوز ذلك إلى بناء جسور التواصل الثقافي بين الأردن والكويت والعالم العربي.

فقد شهد الجناح حوارات مثمرة بين القائمين عليه والزوار، مما ساهم في نشر المعرفة بالثقافة الأردنية وتبادل الخبرات.

ولم يكن الجناح مجرد مساحة للعرض بل كان منصة للحوار الثقافي العميق بين مختلف الشعوب العربية والغربية.



وتفاعل الزوار مع القائمين على الجناح في مختلف الأوقات، حيث عبّر العديد منهم عن إعجابهم بالتفاصيل التي قُدمت في الجناح، ما يعكس الاهتمام الكبير بالإرث الثقافي الأردني في المنطقة.









وأبدت الكويتية منولة الحربي، التي تزور الأردن باستمرار للسياحة، اهتمامها البالغ بالعناوين التي تتناول اللهجات المحكية في الأردن، قائلة: إن "الكتب التي تشرح اللهجات الأردنية تكشف عن تنوع ثقافي فريد، وتعطي السياح فرصة للتعرف على المجتمع الأردني بشكل أعمق".



من جهتها، لفتت الدكتورة أمل مسلم، إلى مؤلفات الشاعر الأردني الكبير "عرار" مصطفى وهبي التل مؤكدة أنها استفادت من وجودها في الجناح الأردني لاقتناء أعماله من خلال دور النشر المشاركة، حيث أن إرث عرار الأدبي يعكس أبعاداً تاريخية واجتماعية وثقافية تستحق التوثيق والاهتمام.



المدرس السوري المقيم في الكويت عبد الرحمن حلال، أشاد بالتعاون الكبير الذي أبداه موظفو وزارة الثقافة الأردنية المشرفون على الجناح الأردني قائلا: "لقد كانوا مثالاً للتعاون والاحترافية، حيث قدموا شرحاً وافياً عن الإرث الثقافي الأردني وأبرزوا جمالية العناوين التي يعرضها الجناح، والتي تعكس مستوى عالياً من الكتابة الأردنية".



بدوره، أبدى البريطاني فريدريك، إعجابه بالمجسمات الأثرية التي عرضت بالجناح وتعود لآلاف السنين ومنها: الكبسولة الزمنية، تماثيل عين غزال، ومسلة ميشع.

وأشاد مدير مديرية ثقافة محافظة عجلون سامر فريحات، بجمالية معرض الكويت الدولي للكتاب، قائلاً: "المعرض يمثل فرصة ذهبية لتقديم جزء من العناوين الأردنية التي توثق الإرث الثقافي والتراثي للبلاد، حيث يعد الجناح الأردني سفيراً ثقافياً يربط بين الأردن والجمهور العربي".

من جانبه، أكد مدير ثقافة محافظة جرش عقلة القادري، أهمية دور الجناح في إنعاش ذاكرة القارئ العربي، مشيراً إلى أن العناوين المختارة تعكس غنى المشهد الثقافي الأردني.

وأضاف ان وجود مثل هذا الجناح في معرض الكتاب يساهم في إبراز التنوع الثقافي الذي يميز الأردن.

ولفت مدير ثقافة محافظة معان يوسف الشمري، إلى أن الجناح الأردني قدم تجربة فريدة، من خلال عرض كتب توثق الإرث التراثي والثقافي الأردني، قائلا "ما يُعرض في الجناح هو نافذة مشرقة تبرز مكانة الأردن كبلد غني بالتراث والفكر والإبداع الأدبي".

وأكد أن الجناح الأردني في معرض الكويت الدولي للكتاب لم يكن مجرد مساحة عرض، بل كان منصة للحوار الثقافي والتواصل مع الشعوب العربية، من خلال عناوينه الفريدة واهتمامه بالتفاصيل التي ساهمت في تسليط الضوء على الثقافة الأردنية وأهميتها في السياق العربي الأوسع.



يشار إلى أن فعاليات المعرض تستمر حتى نهاية تشرين الثاني، كما سيقدم الجناح الأردني المؤلفات المعروضة كهدايا للزوار المعجبين فيها بآخر ساعات من اليوم الأخير للمعرض.



وسبق أن، قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة إن مشاركة الأردن كـ"ضيف شرف" بمعرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ47 يمثل تتويجًا للعلاقات الثقافية بين البلدين، وتؤكد المكانة التي يحظى بها الأردن ومثقفوه في المشهد الثقافي العربي.



ووفقًا لبيان صحفي سابق، عبر الرواشدة عن شكره لدولة الكويت الشقيقة لاختيار الأردن "ضيف شرف"، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة النوعية الأردنية، سواء من خلال الجناح الذي صُمم هندسيًا ليعبر عن النمط المعماري الحضاري والتراثي في الأردن، بما يضمه من مفردات تتصل بثقافة الإنسان، واشتمل على رموز تاريخية وسياحية وثقافية متنوعة.



وقال الوزير إن الأردن كان دائمًا وفيًا لعروبته ومخلصًا لقضاياه القومية، معبرًا باستمرار عن ثوابته الوطنية التي شكلت أساس مواقفه، والتي جسدها حامل شرف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعمه المتواصل للأهل في غزة هاشم.



وأشار إلى أن العلاقة بين الأردن والكويت تمثل نموذجًا لعلاقات الأشقاء في المواقف المشتركة.

وحل الأردن ضيف شرف على معرض الكتاب الدولي للكويت في دورته الـ47 ، التي انطلقت فعالياته التي انطلقت الأربعاء الماضي، في أرض المعارض الكويتية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ أحمد العبدالله الصباح، وبتنظيم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي، بمشاركة 31 دولة عربية وأجنبية من خلال 544 دار نشر.



وتحل الأردن ضيف شرف على المعرض، تأكيداً على عمق العلاقات الثقافية بين الأردن والكويت، حيث يشهد المعرض تنوعاً في الفعاليات الثقافية عبر 3 منصات رئيسية. بترا+ الغد