إكسير ذهبي لمحاربة ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب

تحدث الدكتور إريك بيرغ، المتخصص في الصيام المتقطع، عن الفوائد الصحية المذهلة لمشروب طبيعي قد يساعد في خفض الكوليسترول ويعد البديل المحتمل لأدوية الستاتينات.



وفي مقطع فيديو حديث على قناته على "يوتيوب"، سلط بيرغ الضوء على كيفية تحضير مشروب الكركم المنقوع، الذي يعتبر "إكسيرا ذهبيا" بفوائد صحية عديدة.

وينصح بيرغ بتناول منقوع الكركم في الماء صباحا أو قبل النوم، حيث يمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص عند تناوله قبل 9 مساء. ويمكن تحضير المشروب ببساطة عن طريق إضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى كوب من الماء الدافئ، مع إضافة القليل من الفلفل الأسود لزيادة امتصاص الكركمين. كما يمكن إضافة الكركم إلى مشروبات أخرى، مثل عصائر التوت أو الشاي.



وأوضح بيرغ أن الكركم، وبالتحديد مركبه النشط "الكركمين"، يتمتع بخصائص قوية تساعد في تقليل الالتهابات، وهي من الأسباب الرئيسية لعدد من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب.



وأضاف أن الكركمين يساهم أيضا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، ما يجعله منافسا قويا للستاتينات التي تستخدم في علاج ارتفاع الكوليسترول.



وقد أظهرت الدراسات أن الكركم يمكن أن يكون فعالا في تخفيف الألم المرتبط بالتهاب المفاصل، مع نتائج مشابهة لتلك التي تحققها أدوية مثل إيبوبروفين. كما أظهرت أبحاث أخرى أن الكركمين يساهم في تحسين صحة المفاصل ويعمل كمضاد طبيعي للاكتئاب.



ويوضح بيرغ أن الكركم يمتلك خصائص مضادة للاكتئاب قد تتساوى مع تأثيرات الأدوية، كما أنه يساعد في تقليل أعراض مرض السكري ويحسن مقاومة الأنسولين، وهو أمر مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.

ويقول بيرغ إنه يساعد أيضا في تقليل ضغط الدم، ويساهم في علاج مشكلات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي، وكذلك يحارب الالتهابات الفطرية.



ورغم الفوائد الصحية التي قد يوفرها الكركم، ينبه بيرغ إلى أنه ليس حلا سحريا، ويجب استهلاكه باعتدال. ويجب أن تكون الجرعة اليومية من الكركم في حدود 8 غرامات من الكركمين، حيث أن الجرعات العالية أو تناول الكركم لفترات طويلة قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل مشاكل هضمية أو تأثيرات سلبية على الكبد.



كما أن الكركم قد يتفاعل مع بعض الأدوية الأخرى، ما قد يسبب مشاكل صحية.

ويحذر بيرغ النساء الحوامل أو المرضعات من تناول كميات كبيرة من الكركم، نظرا للمخاطر المحتملة.



وقبل دمج الكركم في نظامك الغذائي بشكل منتظم، من المهم استشارة الطبيب، خاصة إذا كنت تتناول أدوية أو لديك حالات صحية مزمنة.RT