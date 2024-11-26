فوائد اللوز للقلب والأوعية الدموية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يشير عالم الأحياء الروسي فيتالي نابولوف إلى أن اللوز يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات والفيتامينات والدهون التي تحسن امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون.
ويقول: "يساعد اللوز على عمل القلب والأوعية الدموية بالصورة الأمثل لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة والأحماض الأمينية والمعادن. وبالإضافة إلى ذلك يوصى بتناوله لدعم الجهاز العصبي وعمل الدماغ".
ويشير العالم، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك يساعد اللوز على تطبيع مستوى الهرمونات وتحسين حالة الجلد والأظافر والشعر.
ويقول: "ينصح بتناول ما لا يزيد عن 30 غراما من اللوز في اليوم (حوالي 20-25 حبة). وينصح بعدم تجاوز هذه الكمية لأن اللوز بالإضافة إلى فوائده، يمكن أن يسبب ضررا، حيث أن 100 غرام من اللوز تحتوي على حوالي 600 سعرة حرارية ".
وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر اللوز مادة مسببة للحساسية، كما قد يسبب تفاقم أمراض القلب وعدم انتظام ضربات القلب ويسبب التهيج.
ويقول: "لا يحبذ إعطاء اللوز للأطفال دون الثالثة من العمر لأنه قد يسبب الغثيان والتقيؤ وآلام وانتفاخ البطن. ولكن للوز خاصية فريدة، حيث يمكن تناوله مع أي منتج آخر. وينصح بتخزين اللوز في مكان جاف وبارد ومحمي من الضوء". RT
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