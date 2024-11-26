فوائد اللوز للقلب والأوعية الدموية

يشير عالم الأحياء الروسي فيتالي نابولوف إلى أن اللوز يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات والفيتامينات والدهون التي تحسن امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون.



ويقول: "يساعد اللوز على عمل القلب والأوعية الدموية بالصورة الأمثل لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة والأحماض الأمينية والمعادن. وبالإضافة إلى ذلك يوصى بتناوله لدعم الجهاز العصبي وعمل الدماغ".



ويشير العالم، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك يساعد اللوز على تطبيع مستوى الهرمونات وتحسين حالة الجلد والأظافر والشعر.



ويقول: "ينصح بتناول ما لا يزيد عن 30 غراما من اللوز في اليوم (حوالي 20-25 حبة). وينصح بعدم تجاوز هذه الكمية لأن اللوز بالإضافة إلى فوائده، يمكن أن يسبب ضررا، حيث أن 100 غرام من اللوز تحتوي على حوالي 600 سعرة حرارية ".



وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر اللوز مادة مسببة للحساسية، كما قد يسبب تفاقم أمراض القلب وعدم انتظام ضربات القلب ويسبب التهيج.



ويقول: "لا يحبذ إعطاء اللوز للأطفال دون الثالثة من العمر لأنه قد يسبب الغثيان والتقيؤ وآلام وانتفاخ البطن. ولكن للوز خاصية فريدة، حيث يمكن تناوله مع أي منتج آخر. وينصح بتخزين اللوز في مكان جاف وبارد ومحمي من الضوء". RT