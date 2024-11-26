افتتاح مهرجان قطر الدولي للفنون بمشاركة فنانين أردنيين

بدأت في الدوحة، فعاليات مهرجان قطر الدولي للفنون 2024، بمشاركة عدد من الفنانين الأردنيين الذين يمثلون مختلف اتجاهات الإبداع الفني سواء في مجال التصوير أو النحت أو الرسم بجميع أشكاله.



وينظم المهرجان الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، المؤسسة العامة القطرية للحي الثقافي "‏كتارا"، بالتعاون مع شركة "مابس"‏ العالمية والمجلس الدولي للمتاحف والمجلس الثقافي البريطاني.



ويشارك في المهرجان قرابة 350 فنانا تشكيليا من عدد من الدول العربية والأجنبية.



وقال مدير عام "كتارا" الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، إن مهرجان قطر الدولي للفنون يمثل منصة حيوية تفتح أبوابها للفنانين من جميع أنحاء العالم ليعبروا عن إبداعاتهم، مشيرا إلى أن المهرجان يعكس رؤية كتارا في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز الفنون كوسيلة للتواصل بين الشعوب.



وأوضح أن المهرجان أصبح يشكل منصة دولية للتواصل والتبادل الفني والثقافي وتوثيق الروابط بين الفنانين المشاركين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب دوره المتنامي في تعزيز الوعي بالفنون البصرية المعاصرة، معتبرا إياه بيئة حاضنة للإبداع والمبدعين والارتقاء بهم عالميا، إلى جانب ما يساهم به في إبراز التنوع الفني من خلال الأعمال التشكيلية المشاركة.



ويضم المهرجان باقة ثرية ومتنوعة من الأنشطة والعروض الفنية والثقافية والأعمال الإبداعية، تتوزع على 14 فعالية، تشمل ورشا فنية وندوات وحوارات وأمسيات ثقافية وموسيقية، بالإضافة إلى فعالية الرسم الحي التي تقدم بشكل مباشر أمام الجمهور وعروض الأزياء المستوحاة من الأعمال الفنية المشاركة وعرض الرسم في أعماق المياه، بالإضافة إلى أجنحة فنية للدول المشاركة بالمهرجان.-(بترا)