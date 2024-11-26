افتتاح مهرجان قطر الدولي للفنون بمشاركة فنانين أردنيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأت في الدوحة، فعاليات مهرجان قطر الدولي للفنون 2024، بمشاركة عدد من الفنانين الأردنيين الذين يمثلون مختلف اتجاهات الإبداع الفني سواء في مجال التصوير أو النحت أو الرسم بجميع أشكاله.
وينظم المهرجان الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، المؤسسة العامة القطرية للحي الثقافي "كتارا"، بالتعاون مع شركة "مابس" العالمية والمجلس الدولي للمتاحف والمجلس الثقافي البريطاني.
ويشارك في المهرجان قرابة 350 فنانا تشكيليا من عدد من الدول العربية والأجنبية.
وقال مدير عام "كتارا" الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، إن مهرجان قطر الدولي للفنون يمثل منصة حيوية تفتح أبوابها للفنانين من جميع أنحاء العالم ليعبروا عن إبداعاتهم، مشيرا إلى أن المهرجان يعكس رؤية كتارا في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز الفنون كوسيلة للتواصل بين الشعوب.
وأوضح أن المهرجان أصبح يشكل منصة دولية للتواصل والتبادل الفني والثقافي وتوثيق الروابط بين الفنانين المشاركين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب دوره المتنامي في تعزيز الوعي بالفنون البصرية المعاصرة، معتبرا إياه بيئة حاضنة للإبداع والمبدعين والارتقاء بهم عالميا، إلى جانب ما يساهم به في إبراز التنوع الفني من خلال الأعمال التشكيلية المشاركة.
ويضم المهرجان باقة ثرية ومتنوعة من الأنشطة والعروض الفنية والثقافية والأعمال الإبداعية، تتوزع على 14 فعالية، تشمل ورشا فنية وندوات وحوارات وأمسيات ثقافية وموسيقية، بالإضافة إلى فعالية الرسم الحي التي تقدم بشكل مباشر أمام الجمهور وعروض الأزياء المستوحاة من الأعمال الفنية المشاركة وعرض الرسم في أعماق المياه، بالإضافة إلى أجنحة فنية للدول المشاركة بالمهرجان.-(بترا)
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