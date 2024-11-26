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الأميرة بسمة: نساء غزة يواجهن التدمير والتهجير القسري وفقدان الأسر

11/26/2024 4:29:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






قالت رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سمو الأميرة بسمة بنت طلال "إن النساء والفتيات، ما يزلن الأكثر تعرضا للعنف في الحروب والنزاعات"، مشيرة إلى ما تواجهه النساء في قطاع غزة من معاناة جراء التدمير والتهجير القسري والتجويع وفقدان لأسرهن، وانعدام الخدمات الصحية.
جاء ذلك في نطاق رعاية سموها أمس لحملة "الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف يوم الـ25 من تشرين الثاني (نوفمبر) كل عام، في وقت أعلنت في منظمة الأمم المتحدة تبني شعار "لا عذر" للاحتفال بهذه الحملة، بينما تقتل فيه امرأة كل 10 دقائق في العالم، وفق بيانات المنظمة الأممية.
وانطلقت الحملة تحت شعار "معا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في السلم والحرب"، بحيث ستنفذ أكثر من 200 نشاط في المملكة حتى الـ10 من الشهر المقبل، بالتعاون مع أعضاء شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة"، كما ارتكبت عدة جرائم قتل ضد النساء في المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، آخرها أمس، عندما أطلق عشريني النار على طليقته في منطقة الشونة الشمالية.
وفي كلمة مسجلة لسمو الأميرة بسمة، أكدت فيها أن إطلاق الحملة لهذا العام يتزامن مع مرور 30 عامًا على "إعلان بيجين" التاريخي، ما يدعو العالم لاستعراض وتقييم ما أحرز في إطار جهود القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
وأكدت سموها على أن العنف ضد النساء والفتيات، من أكثر الأنواع انتهاكا لحقوق الإنسان وأكبرها انتشارا، فعدد من تعرضن للعنف في العالم بلغ نحو 763 مليون امرأة، ما يعني أن واحدة من بين كل ثلاث نساء على الكوكب تعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن.
ولفتت سمو الأميرة إلى أن نساء في الأردن ما يزلن غير قادرات على الخروج من دائرة العنف الأسري، بينما سجلت 19 ألف حالة العام الماضي، تعرضن فيها لأشكال من العنف الجسدي والنفسي والإهمال.
ودعت الأميرة بسمة، لتضافر الجهود العالمية لإنهاء العنف ضد المرأة في إطار الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030، باتباع إستراتيجيات تدمج بين النهج الحكومي والمجتمعي الشامل، وتحسين فرص وصول المعنفات للعدالة والإنصاف، وتوفير الخدمات والدعم النفسي للناجيات من العنف.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 51100 امرأة العام الماضي، أنهين دورة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضدهن بفعل أخير ووحشي بمقتلهن على أيدي شركائهن وأفراد أسرهن، وهذا يعني أن امرأة تُقتل كل 10 دقائق، مع الإشارة إلى أن هذه الآفة، قد اشتدت في أماكن مختلفة، بما في ذلك مكان العمل والمساحات عبر الإنترنت، وتفاقمت بسبب الصراعات وتغير المناخ.
الأمينة العامة للجنة والوزيرة السابقة مها علي أشارت إلى أهمية الإنجازات النوعية التي حققتها المرأة الأردنية بدعم ورعاية ملكية سامية، بخاصة في التعليم والمعرفة والعمل والمشاركة في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل تطوّر المنظومة التشريعية والسياسات والتدابير الداعمة لها ولحقوقها وحمايتها من العنف.
وقالت علي، إن التحضيرات الوطنية للإعداد للحملة، جرت بالتنسيق مع الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف و"شمعة"، وستشتمل على تنفيذ فعاليات عدة، بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني محلية وبدعم من هيئات أممية وعالمية.
من جهتها، أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، عن إقرار الوزارة ومديرياتها وصندوق المعونة الوطنية لسياسة خاصة بالحماية من التحرش في أماكن العمل، مؤكدة أن قضية العنف ضد المرأة، تنموية إلى جانب كونها حقوقية، منوهة إلى أن الوزارة تبنت مشروعا داخليا بإجراء مسح لكل الملفات المتراكمة خلال سنوات لمشروع الحماية من العنف الأسري عبر مكاتب الخدمة الاجتماعية بالوزارة (وعددها 19)، بالتعاون مع عدة شركاء على 3 مراحل، مبينة أن المرحلة الثالثة والأخيرة ستنتهي في شهر كانون الثاني (يناير) العام المقبل.
وبينت بني مصطفى، أن الوزارة أنهت مسح قرابة 85 % من ملفات هذه المكاتب، مع إغلاق أكثر من 40 % مما جرى مسحه عن طريق فريق متخصص ميداني، وفق منهجية إدارة الحالة، إذ بحسب أرقام الوزارة، فإن عدد الحالات التي استقبلتها هذه المكاتب العام 2023 وصلت لـ10282 حالة عنف، وحتى آب (اغسطس) الماضي بلغت 6391 حالة عنف ايضا.
كما بلغ عدد المستفيدات من خدمات دور الوفاق الأسري (وعددها 11) العام الماضي 1129 وحتى آب (أغسطس) العام الحالي لتبلغ 1041 مستفيدة، مع التنويه إلى أن تسجيل حالات العنف يرتفع جراء الإفصاح عنها والتعامل معها.
إلى ذلك، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسيما- أندرسون، إن سيدة واحدة من كل ثلاث نساء تقريبًا في العالم، تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة - على الأقل - في حياتها، قائلة "إن هذا يعادل أكثر من ثلاثة أرباع مليار امرأة"، وفي العام الماضي وحده، تعرضت واحدة من كل ثماني نساء للعنف من أزواجهن أو شركائهن المقربين، وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، كما ستتزوج 9 ملايين فتاة في سن الطفولة بحلول العام 2030، "كما يتزايد العنف الميسر عبر التكنولوجيا ضد النساء، إذ كشفت دراسة أجريت في العام 2021 في دول عربية، أن 60 % ممن يستخدمن الإنترنت تعرضن للعنف الرقمي".
وفي السياق، قالت اندرسون إن مسح السكان والصحة للعام الماضي في الأردن، أظهر أن 18 % من المتزوجات في الأردن تعرضن لعنف عاطفي أو جسدي أو جنسي من أزواجهن. وأكثر من نصفهن لم يطلبن المساعدة أو يخبرن أحدا، بل واجهن الأمر بمفردهن، مشيرة إلى أن الأردن ليس استثناءً، فـ"النساء هنا يتعرضن أيضًا لأشكال مختلفة من العنف، ما يبرز تحديًا مستمرًا يؤثر على الأفراد والأسر والمجتمعات".
ورأت المسؤولة الأممية، أن تكلفة التقاعس كبيرة - ليس فقط من الناحية الأخلاقية، ولكن أيضًا اقتصاديًا، مشيرة إلى أن الدراسة التي أجرتها اللجنة والأمم المتحدة في العام 2021، وأظهرت أن العنف الأسري ضد النساء والفتيات كلف الأردن أكثر من 130 مليون دينار أردني، أي ما يعادل 0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرة بأن هذه خسارة في الموارد كان يمكن استثمارها في التعليم والرعاية الصحية والنمو الاقتصادي.
وعلى مستوى المنطقة، أشارت إلى أن النزاعات المسلحة والنزوح، تزيد من هشاشة أوضاع النساء والفتيات، ويتضاعف عدد المعرضات لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي. ومع ذلك، فإن جهود لمنع هذا العنف والاستجابة له غالبًا ما تكون الأقل تمويلًا، كما يتجاهل النساء أنفسهن في كثير من الأحيان، وكذلك دورهن بحماية أنفسهن وبناتهن.
وتساءلت مضيفة بالقول: "أدعوكم للتفكر في هذا السؤال: كم عدد النساء المشاركات في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان؟ أين أصوات الأمهات الفلسطينيات في المناقشات حول مستقبل غزة؟ وكيف يمكن حماية النساء والفتيات واحترامهن واستعادة عوائلهن وتحقيق السلام؟".
وأشادت أندرسون بالتقدم الملحوظ التي شهده الأردن في هذا السياق، وقالت "إن خطوات كبيرة تحققت في تعزيز الأطر التشريعية لحماية النساء وتمكينهن، بما في ذلك تعديل المادة (6) من الدستور وقانون الحماية من العنف الأسري للعام 2017، معالم رئيسة تؤكد التزام الأردن بالمساواة والعدالة ودعم الناجيات".
كما أكدت، أن الأمم المتحدة تدعم تطوير السياسات، المجلس الوطني لشؤون الأسرة والفريق الوطني لحماية الأسرة في إعداد خطة عمل وطنية متعددة القطاعات لـ5 سنوات لمنع العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له، وحماية الطفل، والحماية من العنف الأسري، كما أنها تعمل مع اللجنة والمجتمع المدني على رفع الوعي وتعزيز الرسالة بأن العنف غير مقبول أبدًا، في مجال الوقاية.
أما في الاستجابة، فبينت أن الأمم المتحدة تساعد ببناء خدمات تتمحور حول الناجيات وتتوافق مع المعايير العالمية، عبر جهود مثل تطوير الإرشادات الشرطية المراعية للنوع الاجتماعي ودعم دور الإيواء كـ"دار آمنة"، خلال السنوات القليلة الماضية، وبينت أن 190,000 امرأة وفتاة في الأردن حصلن على خدمات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له، شملت هذه الأرقام الناجيات أيضا.

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