طقس بارد اليوم وغدا وارتفاع الحرارة الخميس والجمعة

يكون الطقس اليوم الثلاثاء، باردا نسبيًا و غائما جزئيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع في ساعات الصباح هطول زخات متقطعة من المطر في اجزاء محدودة من الجزء الغربي من المملكة،ولاسيما الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و اجزاء من السهول، ومن خطر تشكل الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الأربعاء فوق المرتفعات الجبلية العالية والبادية وأجزاء من السهول الشرقية، داعيةً المواطنين إلى ارتداء الملابس الاكثر دفئاً نتيجة الانخفاض في درجات الحرارة.



ويطرأ يوم غدٍ الأربعاء، إرتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، و لطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات الظهر الى شرقية.



وتوالي درجات الحرارة أرتفاعها، لتعود إلى معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس الخميس والجمعة، لطيفًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 11 - 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 9 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 1، وفي مرتفعات الشراة 7 - 2، وفي مناطق البادية 14 - 4، وفي مناطق السهول 12 - 6، وفي الأغوار الشمالية 19 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 15، وفي البحر الميت 22 - 14، وفي خليج العقبة 21 - 11 درجة مئوية.-(بترا)