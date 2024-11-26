طقس بارد اليوم وغدا وارتفاع الحرارة الخميس والجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يكون الطقس اليوم الثلاثاء، باردا نسبيًا و غائما جزئيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع في ساعات الصباح هطول زخات متقطعة من المطر في اجزاء محدودة من الجزء الغربي من المملكة،ولاسيما الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و اجزاء من السهول، ومن خطر تشكل الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الأربعاء فوق المرتفعات الجبلية العالية والبادية وأجزاء من السهول الشرقية، داعيةً المواطنين إلى ارتداء الملابس الاكثر دفئاً نتيجة الانخفاض في درجات الحرارة.
ويطرأ يوم غدٍ الأربعاء، إرتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، و لطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات الظهر الى شرقية.
وتوالي درجات الحرارة أرتفاعها، لتعود إلى معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس الخميس والجمعة، لطيفًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 11 - 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 9 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 1، وفي مرتفعات الشراة 7 - 2، وفي مناطق البادية 14 - 4، وفي مناطق السهول 12 - 6، وفي الأغوار الشمالية 19 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 15، وفي البحر الميت 22 - 14، وفي خليج العقبة 21 - 11 درجة مئوية.-(بترا)
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