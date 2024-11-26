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بدء التسجيل الأولي للحج اليوم

11/26/2024 4:29:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يبدأ الثلاثاء، التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم الحج 1946هـ - 2025 للأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من خلال بوابة الحاج الإلكترونية، بحسب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة.


وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنّ التسجيل سيبدأ من الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء وحتى الساعة التاسعة من مساء الاثنين 16/12/2024.


ودعت الوزارة الراغبين بالتسجيل، ممن تحققت بهم الشروط، إلى دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الأصيل فقط، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، ويعفى من الدفع مرافقو المسجل الأصيل، مشيرا إلى أن الدفع متاح من خلال إي فواتيركم، أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني أو أحد فروع بنك صفوة الإسلامي.


ويشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكون المسجل/ المسجلة الأصيل من مواليد 31/12/1975 فما دون، ولم يسبق له/ لها أداء فريضة الحج، وتلقى/ تلقت جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.

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