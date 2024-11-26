إقبال كبير للاستفادة من إعفاء المركبات منتهية الترخيص

أكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنها تعمل بجاهزية عالية لإدامة تدفق خدماتها بسهولة ويسر لجميع مراجعيها للاستفادة من قرار إعفاء المركبات المنتهية الترخيص، لافتة إلى إقبال كبير تشهده أقسام الترخيص ومحطاتها المتنقلة.



ودعت إدارة الترخيص المواطنين للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة للمواطنين قبل انتهاء المهلة التي حددها القرار والتي تنتهي مع نهاية كانون الأول، وذلك من باب التخفيف عليهم مادياً، وحرصاً على جاهزية المركبات وسلامة مستخدميها.



وأشارت إدارة ترخيص السواقين والمركبات إلى أنها ستطلق واعتباراً من يوم الأحد في مطلع الأسبوع المقبل محطة ترخيص متنقل متكاملة في مناطق البادية واختصاصاتها الشمالية والجنوبية والوسطى، وذلك تلبية لرغبات المواطنين في البادية واحتياجهم للاستفادة من القرار ومن خدمات الترخيص كافة، إذ أن المحطة المتكاملة ستشتمل على خدمات فحص المركبات وتجديد الترخيص ودفع الرسوم.



ودعت إدارة الترخيص إلى متابعة صفحات مديرية الأمن العام ومواقعها الرسمية للتعرف على أوقات ومناطق عمل محطات الترخيص المتنقل سواء العاملة في أوقات الدوام الرسمي وبعد انتهائها.



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن الثلاثاء الماضي، قراره بإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدَّة أقصاها 31 كانون الأول.



كما تضمَّن قرار المجلس إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها إن وُجدت.

وجاء القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، واستهدف القرار أيضاً تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السَّلامة العامَّة وسلامة المواطنين.-(بترا)