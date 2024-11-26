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الهطولات المطرية تسجل 1,6 % من الموسم ودخل السدود 470 ألف متر مكعب

11/26/2024 4:29:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الثلاثاء 26/11/2024 الى ما نسبته 1,6% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.

علما بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 2,1 % وان كميات المياه من الامطار التي دخلت السدود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت حتى صباح اليوم 470 الف متر مكعب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 57,3 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 19,9 % من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ، وان اعلى كمية هطول سجلت في البلقاء/ العدسية الجنوبية خلال 24 ساعة بلغت 9,3 ملم .

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