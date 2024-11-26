إصدار دفعة جديدة لمستحقي صندوق إسكان موظفي الأمانة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدرت لجنة
إدارة صندوق اسكان موظفي أمانة عمان خلال اجتماعها، امس الاثنين، برئاسة مدير
مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة بلغت مليون و105
ألف دينار.
وحسب مدير
الصندوق حيان الحمصي، توزعت الدفعة وهي الثالثة التي يتم إصدارها لهذا العام، على
84 مشتركا كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها.
وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق
من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين.
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