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إصدار دفعة جديدة لمستحقي صندوق إسكان موظفي الأمانة

11/26/2024 4:29:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت لجنة إدارة صندوق اسكان موظفي أمانة عمان خلال اجتماعها، امس الاثنين، برئاسة مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة بلغت مليون و105 ألف دينار.

وحسب مدير الصندوق حيان الحمصي، توزعت الدفعة وهي الثالثة التي يتم إصدارها لهذا العام، على 84 مشتركا كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها.

وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين.

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