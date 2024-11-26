إعلام أفغاني: روسيا تعتزم استبعاد حركة طالبان من القائمة السوداء قريبا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل اعلام أفغانية أن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو أعلن خلال اجتماعه بمسؤولين رسميين من حركة "طالبان" اعتزام روسيا استبعاد الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية قريبا.
وقال موقع "الإمارة" الأفغاني اليوم الاثنين: "التقى نائب رئيس حكومة طالبان عبد الغني برادر بوفد روسي برئاسة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو وناقش الطرفان تطوير العلاقات في المجال التجاري والاقتصادي والعبور والاستثمار".
وأضاف الموقع أن "شويغو أشار إلى التقدم في الوضع السياسي والاقتصادي وكذلك في المجال الأمني في أفغانستان".
وبحسب الموقع، "أعرب سكرتير مجلس الأمن الروسي عن نية روسيا الارتقاء بالتعاون الثنائي مع أفغانستان، مشيرا إلى نية إزالة طالبان من القائمة السوداء في روسيا بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية في المستقبل القريب".
وفي وقت سابق أعرب زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، عن الأمل بأن يتم في المستقبل القريب جدا الإعلان عن رفع حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا.
وتتولى حركة طالبان السلطة في أفغانستان منذ نهاية صيف 2021. ولم تعترف روسيا رسميا بالحكومة التي تشكلت في كابل. ولكن رغم ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن طالبان، تمثل السلطة الفعلية في أفغانستان، البلد الذي "لا يمكن لروسيا تجاهله". ونوه بأن روسيا تنوي اتخاذ قرار بشطب حركة طالبان من قائمة الحركات الإرهابية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض حديثه عن وضع الحركة، إن هذا الأمر قيد المناقشة باستمرار.RT
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