إعلام أفغاني: روسيا تعتزم استبعاد حركة طالبان من القائمة السوداء قريبا

أفادت وسائل أفغانية أن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو أعلن خلال اجتماعه بمسؤولين رسميين من حركة "طالبان" اعتزام روسيا استبعاد الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية قريبا.



وقال موقع "الإمارة" الأفغاني اليوم الاثنين: "التقى نائب رئيس حكومة طالبان عبد الغني برادر بوفد روسي برئاسة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو وناقش الطرفان تطوير العلاقات في المجال التجاري والاقتصادي والعبور والاستثمار".



وأضاف الموقع أن "شويغو أشار إلى التقدم في الوضع السياسي والاقتصادي وكذلك في المجال الأمني في أفغانستان".



وبحسب الموقع، "أعرب سكرتير مجلس الأمن الروسي عن نية روسيا الارتقاء بالتعاون الثنائي مع أفغانستان، مشيرا إلى نية إزالة طالبان من القائمة السوداء في روسيا بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية في المستقبل القريب".



وفي وقت سابق أعرب زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، عن الأمل بأن يتم في المستقبل القريب جدا الإعلان عن رفع حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا.



‎وتتولى حركة طالبان السلطة في أفغانستان منذ نهاية صيف 2021. ولم تعترف روسيا رسميا بالحكومة التي تشكلت في كابل. ولكن رغم ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن طالبان، تمثل السلطة الفعلية في أفغانستان، البلد الذي "لا يمكن لروسيا تجاهله". ونوه بأن روسيا تنوي اتخاذ قرار بشطب حركة طالبان من قائمة الحركات الإرهابية.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض حديثه عن وضع الحركة، إن هذا الأمر قيد المناقشة باستمرار.RT