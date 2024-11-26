حركة النجوم الخمس الإيطالية تعيد التصويت على قرار استبعاد المؤسس بيبي غريللو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت حركة "النجوم الخمس" الإيطالية، إحدى أبرز قوى المعارضة في البلاد، أنها ستعيد التصويت على قرار استبعاد المؤسس المشارك بيبي غريللو من دوره كضامن للحركة، وذلك وفقاً لما أعلنه زعيم الحركة، جوزيبي كونتي، في وقت متأخر من مساء الإثنين.
جاء قرار استبعاد غريللو ضمن سلسلة من الإصلاحات التي وافق عليها أعضاء الحركة يوم الأحد، والتي تهدف إلى تحويل الحركة من قوة احتجاجية راديكالية إلى تيار سياسي يساري أكثر اعتدالاً.
وأوضح كونتي أن إعادة التصويت تعد الحل الأمثل بعد أن طعن غريللو في نتائج التصويت السابق، بدلاً من اللجوء إلى المحاكم لإثبات شرعية القرار.
وكتب كونتي على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "علينا التركيز على احتياجات البلاد وحلولها والمعارك السياسية التي يجب خوضها، بدلاً من الانشغال بأهواء ومشاحنات شخصية تتعلق بالمؤسس".
لم يعلق غريللو علناً منذ التصويت الأخير، لكن دانيلو تونينيلي، وزير النقل السابق وأحد داعمي غريللو، قال في مقابلة إذاعية إن المؤسس البالغ من العمر 76 عاماً ليس لديه نية للتخلي عن دوره. وأضاف: "الأسد جريح لكنه ما زال مستعداً للقتال".
ووفقاً لقواعد حركة "النجوم الخمس"، يجب أن يشارك أكثر من نصف أعضاء الحركة في التصويت الجديد ليتم اعتماد نتائجه. ومن المتوقع أن يكون هذا التصويت اختباراً لمدى التزام الأعضاء ودعمهم للإصلاحات التي يقودها كونتي.
يُذكر أن التوترات بين كونتي وغريللو بدأت منذ تولي كونتي قيادة الحركة في عام 2021. رغم أن غريللو كان له دور أساسي في تأسيس الحركة عام 2009 مع خبير الإنترنت جيانروبرتو كازاليجو، حيث نجحت في تحقيق انتصار كبير بحصولها على 32% من الأصوات في انتخابات 2018، إلا أن الحركة تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب الانقسامات الداخلية، ووصلت نسبة دعمها حالياً إلى حوالي 11% فقط، وفقاً لاستطلاعات الرأي.
واحتفظ غريللو بدور رسمي كضامن لقيم الحركة التأسيسية، بالإضافة إلى عقد سنوي بقيمة 300 ألف يورو كمستشار إعلامي.- رويترز
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