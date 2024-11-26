حركة النجوم الخمس الإيطالية تعيد التصويت على قرار استبعاد المؤسس بيبي غريللو

أعلنت حركة "النجوم الخمس" الإيطالية، إحدى أبرز قوى المعارضة في البلاد، أنها ستعيد التصويت على قرار استبعاد المؤسس المشارك بيبي غريللو من دوره كضامن للحركة، وذلك وفقاً لما أعلنه زعيم الحركة، جوزيبي كونتي، في وقت متأخر من مساء الإثنين.



جاء قرار استبعاد غريللو ضمن سلسلة من الإصلاحات التي وافق عليها أعضاء الحركة يوم الأحد، والتي تهدف إلى تحويل الحركة من قوة احتجاجية راديكالية إلى تيار يساري أكثر اعتدالاً.

وأوضح كونتي أن إعادة التصويت تعد الحل الأمثل بعد أن طعن غريللو في نتائج التصويت السابق، بدلاً من اللجوء إلى المحاكم لإثبات شرعية القرار.



وكتب كونتي على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "علينا التركيز على احتياجات البلاد وحلولها والمعارك السياسية التي يجب خوضها، بدلاً من الانشغال بأهواء ومشاحنات شخصية تتعلق بالمؤسس".



لم يعلق غريللو علناً منذ التصويت الأخير، لكن دانيلو تونينيلي، وزير النقل السابق وأحد داعمي غريللو، قال في مقابلة إذاعية إن المؤسس البالغ من العمر 76 عاماً ليس لديه نية للتخلي عن دوره. وأضاف: "الأسد جريح لكنه ما زال مستعداً للقتال".



ووفقاً لقواعد حركة "النجوم الخمس"، يجب أن يشارك أكثر من نصف أعضاء الحركة في التصويت الجديد ليتم اعتماد نتائجه. ومن المتوقع أن يكون هذا التصويت اختباراً لمدى التزام الأعضاء ودعمهم للإصلاحات التي يقودها كونتي.



يُذكر أن التوترات بين كونتي وغريللو بدأت منذ تولي كونتي قيادة الحركة في عام 2021. رغم أن غريللو كان له دور أساسي في تأسيس الحركة عام 2009 مع خبير الإنترنت جيانروبرتو كازاليجو، حيث نجحت في تحقيق انتصار كبير بحصولها على 32% من الأصوات في انتخابات 2018، إلا أن الحركة تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب الانقسامات الداخلية، ووصلت نسبة دعمها حالياً إلى حوالي 11% فقط، وفقاً لاستطلاعات الرأي.



واحتفظ غريللو بدور رسمي كضامن لقيم الحركة التأسيسية، بالإضافة إلى عقد سنوي بقيمة 300 ألف يورو كمستشار إعلامي.- رويترز



