مسؤول في الناتو.. أوروبا بحاجة إلى الاستيقاظ للفوز في سباق التسلح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حثّ القائد الأعلى للتحول في حلف الناتو، الأدميرال بيير فانديير، أوروبا على اتخاذ خطوات أكثر جرأة وسرعة للتمكن من المنافسة في سباق التسلح العالمي الجديد.
وفي مقابلة صحفية هي الأولى منذ توليه منصبه في سبتمبر الماضي، أشار فانديير إلى أن القيود البيروقراطية والتنظيمية الحالية تُعيق قدرة أوروبا على المنافسة بفعالية.
قال فانديير: "لا يمكن لأوروبا الفوز في معركة التسلح المستقبلية بالقواعد التي فرضتها على نفسها اليوم". وأوضح أن العقبات التي تواجه صناعة الأسلحة في أوروبا يمكن تلخيصها في "الإفراط في الامتثال"، مشيرًا إلى أن المصنعين يضطرون لإثبات الكمال في المعدات التي سيُقدمونها بعد 15 عامًا، مما يعطل السرعة والكفاءة.
وأضاف أن قمة الناتو المقبلة في لاهاي العام المقبل قد تحمل رسالة للاتحاد الأوروبي مفادها: "إذا أردتم البقاء في سباق التسلح، فعليكم تغيير قواعدكم."
يأتي هذا في وقت تسعى فيه أوروبا لإعادة التسلح ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا. ورغم الجهود المبذولة لتعزيز إنتاج الأسلحة، فإن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال متأخرة كثيرًا عن روسيا في إنتاج الذخيرة.
وفي حديثه عن مقارنة مع الولايات المتحدة، أشار فانديير إلى أن برامج الأسلحة الأوروبية بطيئة جدًا وغير مرنة بما يكفي، لافتًا إلى أن السفن الحربية الأمريكية يمكن تحديثها يوميًا، بينما تنتظر الفرقاطات الفرنسية سنوات للحصول على تحديثات قتالية.
وأكد أن المشكلة تكمن في "العقلية"، حيث يرى الكثيرون أن التغيير مستحيل بسبب القوانين والعقود الحالية. وأشاد بنهج الولايات المتحدة في الابتكار والمخاطرة، داعيًا أوروبا لتبني المزيد من الجرأة والتجريب.
وفيما يتعلق بالدفاع الصناعي الأوروبي، أشار فانديير إلى أن أوروبا بحاجة لأن تكون أكثر من مجرد "مقاول فرعي" للشركات الأمريكية. وقال: "يمكننا فعل أشياء عظيمة، لكن ذلك يتطلب استخدام المال بحكمة، واتخاذ المزيد من المخاطر."
ومن أبرز التحديات التي تواجه الناتو اليوم، كما أوضح فانديير، هو التكيف مع العمليات العسكرية التي تتطلب تزامنًا بين بيئات متعددة تشمل البر والجو والبحر، بالإضافة إلى الفضاء، والفضاء الإلكتروني، ومجال المعلومات.
وأشار إلى الحاجة إلى تطوير نظام قيادة وتحكم يعمل عبر هذه البيئات المتعددة، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية التكنولوجية والسحابية.
وحذر من نقاط ضعف في مجالات الفضاء، وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات. وأوضح أن الاستثمارات الحالية في الفضاء تركز على عدد قليل من الأقمار الصناعية عالية الأداء وطويلة العمر، في حين أن شركات مثل "سبيس إكس" قادرة على إطلاق مجموعات من الأقمار الصغيرة بتكلفة أقل بكثير.
أما في تكنولوجيا المعلومات، فأشار إلى أن أوروبا تواجه صعوبة في الانتقال إلى الحوسبة السحابية، وهي خطوة ضرورية لمعالجة البيانات الضخمة واستخدام الذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق باللوجستيات، أشار فانديير إلى نقص كبير في القدرات الأوروبية لنقل القوات والمعدات، خاصة عبور الأنهار وتوفير الوقود.
وأكد فانديير أن تعزيز الإنتاج العسكري وتحسين التنقل يتطلب زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. ودعا إلى رفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون الـ18 شهرًا المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه النسبة كانت تتراوح بين 4% و5% خلال الحرب الباردة.
وأشار أيضًا إلى أن الحرب في أوكرانيا قد غيرت خطط الدفاع السابقة، حيث أن طبيعة الصراع التي تجمع بين حرب الخنادق التقليدية والهجمات الإلكترونية والدرونز تفرض تحديثات مستمرة على الجيوش الأوروبية.
وقال: "لا يمكن القول إن تقنية واحدة ستحل محل الأخرى... كل ذلك يكلف المال."
وعندما سُئل عن استعداد الحكومات الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي، أجاب: "هذا هو السؤال الكبير." وأضاف: "أوروبا تمثل 10% من سكان العالم و50% من الإنفاق الاجتماعي العالمي. سيأتي وقت يتعين علينا فيه الموازنة إذا أردنا الدفاع عن أنفسنا.، بحسب موقع بلوتيكو.
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