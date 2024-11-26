مسؤول في الناتو.. أوروبا بحاجة إلى الاستيقاظ للفوز في سباق التسلح

حثّ القائد الأعلى للتحول في حلف الناتو، الأدميرال بيير فانديير، أوروبا على اتخاذ خطوات أكثر جرأة وسرعة للتمكن من المنافسة في سباق التسلح العالمي الجديد.

وفي مقابلة صحفية هي الأولى منذ توليه منصبه في سبتمبر الماضي، أشار فانديير إلى أن القيود البيروقراطية والتنظيمية الحالية تُعيق قدرة أوروبا على المنافسة بفعالية.



قال فانديير: "لا يمكن لأوروبا الفوز في معركة التسلح المستقبلية بالقواعد التي فرضتها على نفسها اليوم". وأوضح أن العقبات التي تواجه صناعة الأسلحة في أوروبا يمكن تلخيصها في "الإفراط في الامتثال"، مشيرًا إلى أن المصنعين يضطرون لإثبات الكمال في المعدات التي سيُقدمونها بعد 15 عامًا، مما يعطل السرعة والكفاءة.



وأضاف أن قمة الناتو المقبلة في لاهاي العام المقبل قد تحمل رسالة للاتحاد الأوروبي مفادها: "إذا أردتم البقاء في سباق التسلح، فعليكم تغيير قواعدكم."



يأتي هذا في وقت تسعى فيه أوروبا لإعادة التسلح ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا. ورغم الجهود المبذولة لتعزيز إنتاج الأسلحة، فإن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال متأخرة كثيرًا عن روسيا في إنتاج الذخيرة.



وفي حديثه عن مقارنة مع الولايات المتحدة، أشار فانديير إلى أن برامج الأسلحة الأوروبية بطيئة جدًا وغير مرنة بما يكفي، لافتًا إلى أن السفن الحربية الأمريكية يمكن تحديثها يوميًا، بينما تنتظر الفرقاطات الفرنسية سنوات للحصول على تحديثات قتالية.



وأكد أن المشكلة تكمن في "العقلية"، حيث يرى الكثيرون أن التغيير مستحيل بسبب القوانين والعقود الحالية. وأشاد بنهج الولايات المتحدة في الابتكار والمخاطرة، داعيًا أوروبا لتبني المزيد من الجرأة والتجريب.



وفيما يتعلق بالدفاع الصناعي الأوروبي، أشار فانديير إلى أن أوروبا بحاجة لأن تكون أكثر من مجرد "مقاول فرعي" للشركات الأمريكية. وقال: "يمكننا فعل أشياء عظيمة، لكن ذلك يتطلب استخدام المال بحكمة، واتخاذ المزيد من المخاطر."



ومن أبرز التحديات التي تواجه الناتو اليوم، كما أوضح فانديير، هو التكيف مع العمليات العسكرية التي تتطلب تزامنًا بين بيئات متعددة تشمل البر والجو والبحر، بالإضافة إلى الفضاء، والفضاء الإلكتروني، ومجال المعلومات.



وأشار إلى الحاجة إلى تطوير نظام قيادة وتحكم يعمل عبر هذه البيئات المتعددة، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية التكنولوجية والسحابية.



وحذر من نقاط ضعف في مجالات الفضاء، وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات. وأوضح أن الاستثمارات الحالية في الفضاء تركز على عدد قليل من الأقمار الصناعية عالية الأداء وطويلة العمر، في حين أن شركات مثل "سبيس إكس" قادرة على إطلاق مجموعات من الأقمار الصغيرة بتكلفة أقل بكثير.



أما في تكنولوجيا المعلومات، فأشار إلى أن أوروبا تواجه صعوبة في الانتقال إلى الحوسبة السحابية، وهي خطوة ضرورية لمعالجة البيانات الضخمة واستخدام الذكاء الاصطناعي.



وفيما يتعلق باللوجستيات، أشار فانديير إلى نقص كبير في القدرات الأوروبية لنقل القوات والمعدات، خاصة عبور الأنهار وتوفير الوقود.



وأكد فانديير أن تعزيز الإنتاج العسكري وتحسين التنقل يتطلب زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. ودعا إلى رفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون الـ18 شهرًا المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه النسبة كانت تتراوح بين 4% و5% خلال الحرب الباردة.



وأشار أيضًا إلى أن الحرب في أوكرانيا قد غيرت خطط الدفاع السابقة، حيث أن طبيعة الصراع التي تجمع بين حرب الخنادق التقليدية والهجمات الإلكترونية والدرونز تفرض تحديثات مستمرة على الجيوش الأوروبية.



وقال: "لا يمكن القول إن تقنية واحدة ستحل محل الأخرى... كل ذلك يكلف المال."



وعندما سُئل عن استعداد الحكومات الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي، أجاب: "هذا هو السؤال الكبير." وأضاف: "أوروبا تمثل 10% من سكان العالم و50% من الإنفاق الاجتماعي العالمي. سيأتي وقت يتعين علينا فيه الموازنة إذا أردنا الدفاع عن أنفسنا.، بحسب موقع بلوتيكو.