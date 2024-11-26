شجار عنيف يندلع في البرلمان الصربي - فيديو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهد برلمان صربيا، أمس الإثنين، شجارًا عنيفًا بين الوزراء الحكوميين ونواب المعارضة، الذين كانوا يحتجون على انهيار قاتل لسقف محطة قطارات في مدينة نوفي ساد. الحادث وقع أثناء محاولة رئيس الوزراء، ميلوش فوشيفيتش، تقديم ميزانية البلاد لعام 2025.
نواب المعارضة، الذين استخدموا الصافرات وأبواق الضوضاء لتعطيل خطاب فوشيفيتش، رفعوا لافتات كتب عليها "أيديكم ملطخة بالدماء"، احتجاجًا على ما وصفوه بمسؤولية الحكومة عن انهيار السقف الذي أودى بحياة 15 شخصًا في وقت سابق من هذا الشهر.
استقال وزيرين واعتُقل نحو 12 شخصًا على خلفية الكارثة، التي ألقى منتقدون باللوم فيها على الفساد وغياب الشفافية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
رادومير لازوفيتش، عضو حزب المعارضة "الجبهة الخضراء-اليسارية"، صرّح بأن المشاجرة بدأت عندما اقترب من وزراء الحكومة حاملاً ملصقًا يحمل بصمة يد دامية. وادعى أن وزير الصحة، زلاتيبور لونتشار، هاجمه، مما أشعل "قتالًا عامًا".
وقال لازوفيتش: "حاولنا تهدئة الوضع، لكنهم هاجمونا طوال الوقت، الشرطة وحزب التقدم الصربي الحاكم معًا."
وفي لقطات صورتها وسائل إعلام محلية أظهرت النواب وهم يصرخون ويدفعون بعضهم البعض ويصفعون ويرشون الماء، بينما حاول أفراد الأمن البرلماني الفصل بينهم. وأكد لازوفيتش أن عدة نواب أصيبوا جراء الحادث.
رئيسة البرلمان، آنا برنابيتش، واجهت صعوبة في استعادة النظام، وناشدت النواب العودة إلى مقاعدهم. وقالت: "هذا عار على هذه المؤسسة"، قبل أن تقطع الصوت عن البث البرلماني.
وتعكس هذه الفوضى الغضب الشعبي العارم إزاء الكارثة، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع، بعضهم بيدين مطليتين باللون الأحمر، مطالبين بمحاسبة المسؤولين، وسط مواجهات متفرقة مع الشرطة.
ووصف الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش المتظاهرين بأنهم "بلطجية"، لكنه وعد بمحاسبة المسؤولين عن انهيار المبنى.- وكالات
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