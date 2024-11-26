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شجار عنيف يندلع في البرلمان الصربي - فيديو

11/26/2024 4:29:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

شهد برلمان صربيا، أمس الإثنين، شجارًا عنيفًا بين الوزراء الحكوميين ونواب المعارضة، الذين كانوا يحتجون على انهيار قاتل لسقف محطة قطارات في مدينة نوفي ساد. الحادث وقع أثناء محاولة رئيس الوزراء، ميلوش فوشيفيتش، تقديم ميزانية البلاد لعام 2025.


نواب المعارضة، الذين استخدموا الصافرات وأبواق الضوضاء لتعطيل خطاب فوشيفيتش، رفعوا لافتات كتب عليها "أيديكم ملطخة بالدماء"، احتجاجًا على ما وصفوه بمسؤولية الحكومة عن انهيار السقف الذي أودى بحياة 15 شخصًا في وقت سابق من هذا الشهر.


استقال وزيرين واعتُقل نحو 12 شخصًا على خلفية الكارثة، التي ألقى منتقدون باللوم فيها على الفساد وغياب الشفافية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.


رادومير لازوفيتش، عضو حزب المعارضة "الجبهة الخضراء-اليسارية"، صرّح بأن المشاجرة بدأت عندما اقترب من وزراء الحكومة حاملاً ملصقًا يحمل بصمة يد دامية. وادعى أن وزير الصحة، زلاتيبور لونتشار، هاجمه، مما أشعل "قتالًا عامًا".


وقال لازوفيتش: "حاولنا تهدئة الوضع، لكنهم هاجمونا طوال الوقت، الشرطة وحزب التقدم الصربي الحاكم معًا."


وفي لقطات صورتها وسائل إعلام محلية أظهرت النواب وهم يصرخون ويدفعون بعضهم البعض ويصفعون ويرشون الماء، بينما حاول أفراد الأمن البرلماني الفصل بينهم. وأكد لازوفيتش أن عدة نواب أصيبوا جراء الحادث.


رئيسة البرلمان، آنا برنابيتش، واجهت صعوبة في استعادة النظام، وناشدت النواب العودة إلى مقاعدهم. وقالت: "هذا عار على هذه المؤسسة"، قبل أن تقطع الصوت عن البث البرلماني.


وتعكس هذه الفوضى الغضب الشعبي العارم إزاء الكارثة، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع، بعضهم بيدين مطليتين باللون الأحمر، مطالبين بمحاسبة المسؤولين، وسط مواجهات متفرقة مع الشرطة.


ووصف الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش المتظاهرين بأنهم "بلطجية"، لكنه وعد بمحاسبة المسؤولين عن انهيار المبنى.- وكالات

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