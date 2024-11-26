من هي الدول الأوروبية التي تتجه نحو مجتمعات بلا نقد؟

تشير التحليلات الحديثة إلى أن الدول الإسكندنافية تتصدر قائمة الدول الأوروبية الأكثر استعدادًا لاعتماد أنظمة دفع بلا نقد، بينما تتأخر دول مثل أرمينيا وجورجيا وألمانيا في هذا المجال.



وأجرى موقع Finansplassen، المتخصص في المعلومات المالية بالنرويج، دراسة استندت إلى بيانات من البنك الدولي و"يوروستات" وغيرها، لتقييم مدى جاهزية الدول الأوروبية لاعتماد أنظمة الدفع غير النقدي.

وتضمنت المعايير عدد أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الدفع الإلكتروني لكل 100 ألف شخص، حدود الإنفاق للتسوق عبر البطاقات اللا تلامسية، وعدد المستخدمين للبنوك الإلكترونية.



وأظهرت الدراسة أن النرويج هي الأكثر استعدادًا بفضل انخفاض عدد أجهزة الصراف الآلي واعتماد حوالي 96% من سكانها على الخدمات المصرفية الإلكترونية. جاءت فنلندا والدنمارك في المرتبتين الثانية والثالثة بسبب وجود عدد أكبر من أجهزة الصراف الآلي وأقل بقليل من عدد المستخدمين للبنوك الإلكترونية مقارنة بالنرويج.



السويد، هولندا، أيسلندا، إستونيا، ليتوانيا، قبرص وسويسرا كانت ضمن قائمة الدول العشر الأوائل، بينما كانت أرمينيا، جورجيا، وألمانيا الأقل استعدادًا.



وتمثل خمس دول إسكندنافية نصف الدول المتقدمة في الدراسة. وأوضح أولي بيترسون، خبير التمويل الشخصي في Finansplassen، أن هذه الدول تجد أنظمة الدفع بلا نقد مفيدة، لأنها تساعد على مواجهة تحديات مثل الكثافة السكانية المنخفضة والظروف المناخية القاسية التي تعيق طرق الدفع التقليدية.



إلى جانب ذلك، تمتاز هذه الدول بثقة عالية في المؤسسات العامة وصغر حجم السكان، ما يجعلها بيئة مثالية لتجريب سياسات جديدة.



وفي عام 2016، دعت أكبر بنك في النرويج DNB للتوقف عن استخدام النقد بسبب المخاوف المتعلقة بأنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال. وتزامن ذلك مع تزايد شعبية تطبيق Vipps MobilePay، وهو محفظة رقمية تتيح للمستخدمين إرسال الأموال بسهولة. ووفقًا للشركة، يمتلك التطبيق الآن 11.5 مليون مستخدم في النرويج وفنلندا والدنمارك.



رغم ذلك، تحرك البرلمان النرويجي مؤخرًا لدعم الدفع النقدي. ففي أكتوبر الماضي، أُدخلت تعديلات على قانون الاتفاقيات المالية لتسهيل عمليات الدفع النقدي عند الحاجة، وسط تحذيرات من تعرض أنظمة الدفع الرقمية للتهديدات مثل الهجمات الإلكترونية.



وشهدت أوروبا انخفاضًا ملحوظًا في استخدام النقد، مدفوعًا بجائحة كوفيد-19. أشارت دراسة للبنك المركزي الأوروبي إلى أن نسبة المعاملات النقدية تراجعت من 72% في 2019 إلى 59% في 2022. وعلى الرغم من ذلك، أعرب 60% من الأوروبيين في الاستطلاع عن رغبتهم في الحفاظ على خيار الدفع النقدي.

وقال كريستيان كيتل تومسن، محافظ البنك الوطني الدنماركي، إن "استخدام النقد يتراجع، لكنه لا يزال ضروريًا في المجتمع."



وبينما تتسارع وتيرة الانتقال إلى الدفع غير النقدي، تواجه أوروبا تحديات تتعلق بالتوازن بين التحول الرقمي والحفاظ على الخيارات التقليدية، خاصة في ظل التهديدات الرقمية والحاجة لضمان شمولية النظام المالي، وفقا لموقع يورونيوز.