من هي الدول الأوروبية التي تتجه نحو مجتمعات بلا نقد؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشير التحليلات الحديثة إلى أن الدول الإسكندنافية تتصدر قائمة الدول الأوروبية الأكثر استعدادًا لاعتماد أنظمة دفع بلا نقد، بينما تتأخر دول مثل أرمينيا وجورجيا وألمانيا في هذا المجال.
وأجرى موقع Finansplassen، المتخصص في المعلومات المالية بالنرويج، دراسة استندت إلى بيانات من البنك الدولي و"يوروستات" وغيرها، لتقييم مدى جاهزية الدول الأوروبية لاعتماد أنظمة الدفع غير النقدي.
وتضمنت المعايير عدد أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الدفع الإلكتروني لكل 100 ألف شخص، حدود الإنفاق للتسوق عبر البطاقات اللا تلامسية، وعدد المستخدمين للبنوك الإلكترونية.
وأظهرت الدراسة أن النرويج هي الأكثر استعدادًا بفضل انخفاض عدد أجهزة الصراف الآلي واعتماد حوالي 96% من سكانها على الخدمات المصرفية الإلكترونية. جاءت فنلندا والدنمارك في المرتبتين الثانية والثالثة بسبب وجود عدد أكبر من أجهزة الصراف الآلي وأقل بقليل من عدد المستخدمين للبنوك الإلكترونية مقارنة بالنرويج.
السويد، هولندا، أيسلندا، إستونيا، ليتوانيا، قبرص وسويسرا كانت ضمن قائمة الدول العشر الأوائل، بينما كانت أرمينيا، جورجيا، وألمانيا الأقل استعدادًا.
وتمثل خمس دول إسكندنافية نصف الدول المتقدمة في الدراسة. وأوضح أولي بيترسون، خبير التمويل الشخصي في Finansplassen، أن هذه الدول تجد أنظمة الدفع بلا نقد مفيدة، لأنها تساعد على مواجهة تحديات مثل الكثافة السكانية المنخفضة والظروف المناخية القاسية التي تعيق طرق الدفع التقليدية.
إلى جانب ذلك، تمتاز هذه الدول بثقة عالية في المؤسسات العامة وصغر حجم السكان، ما يجعلها بيئة مثالية لتجريب سياسات جديدة.
وفي عام 2016، دعت أكبر بنك في النرويج DNB للتوقف عن استخدام النقد بسبب المخاوف المتعلقة بأنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال. وتزامن ذلك مع تزايد شعبية تطبيق Vipps MobilePay، وهو محفظة رقمية تتيح للمستخدمين إرسال الأموال بسهولة. ووفقًا للشركة، يمتلك التطبيق الآن 11.5 مليون مستخدم في النرويج وفنلندا والدنمارك.
رغم ذلك، تحرك البرلمان النرويجي مؤخرًا لدعم الدفع النقدي. ففي أكتوبر الماضي، أُدخلت تعديلات على قانون الاتفاقيات المالية لتسهيل عمليات الدفع النقدي عند الحاجة، وسط تحذيرات من تعرض أنظمة الدفع الرقمية للتهديدات مثل الهجمات الإلكترونية.
وشهدت أوروبا انخفاضًا ملحوظًا في استخدام النقد، مدفوعًا بجائحة كوفيد-19. أشارت دراسة للبنك المركزي الأوروبي إلى أن نسبة المعاملات النقدية تراجعت من 72% في 2019 إلى 59% في 2022. وعلى الرغم من ذلك، أعرب 60% من الأوروبيين في الاستطلاع عن رغبتهم في الحفاظ على خيار الدفع النقدي.
وقال كريستيان كيتل تومسن، محافظ البنك الوطني الدنماركي، إن "استخدام النقد يتراجع، لكنه لا يزال ضروريًا في المجتمع."
وبينما تتسارع وتيرة الانتقال إلى الدفع غير النقدي، تواجه أوروبا تحديات تتعلق بالتوازن بين التحول الرقمي والحفاظ على الخيارات التقليدية، خاصة في ظل التهديدات الرقمية والحاجة لضمان شمولية النظام المالي، وفقا لموقع يورونيوز.
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