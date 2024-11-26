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لن يرد بالمثل... بايدن يحضر حفل تنصيب ترمب

11/26/2024 4:29:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، أنّ الرئيس جو بايدن سيحضر حفل تنصيب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أنّ الملياردير الجمهوري تغيّب قبل أربع سنوات عن مراسم أداء الرئيس الديمقراطي القسم الرئاسي.
وقال آندرو بيتس مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين إن ((الرئيس وعد بأنه سيحضر حفل التنصيب أياً كان الفائز في الانتخابات. هو والسيدة الأولى سيفيان بهذا الوعد وسيحضران حفل التنصيب)).


وفي يناير 2021، غادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته وقتها دونالد ترمب واشنطن قبل ساعات من تنصيب جو بايدن، ليصبح أول رئيس منذ 150 عاماً يقاطع حفل تنصيب خلفه.-(وكالات)

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