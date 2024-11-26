تراجع البيتكوين قرب مستوى قياسي بسبب جني الأرباح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهد سعر البيتكوين انخفاضًا حادًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تراجع بنسبة 3.6% ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 94,000 دولار (89,000 يورو) بحلول الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا.
ويعزى هذا التراجع بشكل كبير إلى عمليات جني الأرباح، حيث توقفت موجة الصعود التي أعقبت الانتخابات الأمريكية، مع غياب محفز جديد يدفع أكبر عملة رقمية في العالم لتجاوز حاجز 100,000 دولار (95,400 يورو).
ووصل البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد بلغ أكثر من 99,000 دولار (94,400 يورو) يوم الجمعة الماضي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 46% منذ 5 نوفمبر.
وجاء هذا الصعود وسط توقعات بأن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستتبنى سياسات داعمة للعملات الرقمية، حيث أعلن ترامب في حملته الانتخابية عن نيته جعل الولايات المتحدة "عاصمة التشفير".
ورغم التراجع الأخير، يعتقد المحللون أن الاتجاه الصعودي للبيتكوين لم ينته بعد. وأوضح جوش جيلبرت، المحلل في شركة eToro أستراليا: "لا شك أن بلوغ حاجز 100,000 دولار سيمثل مستوى نفسيًا هامًا للعديد من المستثمرين، وقد نشهد عمليات جني أرباح على طول الطريق."
وحقق البيتكوين مكاسب بنسبة 122% منذ بداية العام، مدعومًا بعدة عوامل، من أبرزها موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على أول صندوق استثماري فوري للبيتكوين في فبراير.
كما أن حدث تقسيم البيتكوين (Halving) في أبريل زاد من ندرة العملة، إلى جانب خفض معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية وتخفيف السيولة، مما وفر بيئة مواتية للعملات الرقمية.
وتتميز أسواق العملات الرقمية بتقلبات عالية نظرًا لعدم وجود أساسيات قوية لتحديد قيمتها. ووصف مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق في Moomoo أستراليا، حركة البيتكوين بأنها "تشير إلى سلوك فقاعي".
وتعتمد تحركات الأسعار على التداولات المضاربية وتحليل الرسوم البيانية، بينما تؤدي زيادة تبني المؤسسات الكبرى لأصول البيتكوين إلى تقلبات كبيرة في السوق.
ووفقًا لبيانات CoinShares، شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة تدفقات قياسية بلغت 3.38 مليار دولار (3.22 مليار يورو) بين 18 و22 نوفمبر، مما ساعد في دفع البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة الماضي.
ومع ذلك، أدى تصحيح السعر يوم الأحد إلى تصفيات بقيمة تجاوزت 500 مليون دولار (477 مليون يورو) في العقود الآجلة المرتبطة بالعملات الرقمية، مع استمرار تصفيات كبيرة تجاوزت 144 مليون دولار (137 مليون يورو) في جلسة الثلاثاء الآسيوية.
تشير التحليلات الفنية إلى إشارات "تشبع الشراء" في الرسوم البيانية للبيتكوين، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصحيح. ويتوقع بعض المحللين أن ينخفض السعر إلى 80,000 دولار (76,300 يورو) قبل أن يستقر ويبدأ موجة صعودية جديدة.
وقال جيلبرت: "رغم الاقتراب من هذا الرقم التاريخي، يبدو أننا لا نزال في مرحلة مبكرة من هذا السوق الصاعد إذا نظرنا إلى الدورات السابقة."
وسبق أن سجل البيتكوين ارتفاعات قياسية جديدة كل أربع سنوات في الدورات الصاعدة، حيث شهدت كل دورة ارتفاعًا يزيد عن عشرة أضعاف قبل تصحيح بنسبة تتراوح بين 70% و80%.
منذ انخفاضه قبل عامين، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 560%، مما يشير إلى احتمال وجود مجال أكبر للنمو إذا تكرر التاريخ.- وكالات
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