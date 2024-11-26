تراجع البيتكوين قرب مستوى قياسي بسبب جني الأرباح

شهد سعر البيتكوين انخفاضًا حادًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تراجع بنسبة 3.6% ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 94,000 دولار (89,000 يورو) بحلول الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا.

ويعزى هذا التراجع بشكل كبير إلى عمليات جني الأرباح، حيث توقفت موجة الصعود التي أعقبت الانتخابات الأمريكية، مع غياب محفز جديد يدفع أكبر عملة رقمية في العالم لتجاوز حاجز 100,000 دولار (95,400 يورو).



ووصل البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد بلغ أكثر من 99,000 دولار (94,400 يورو) يوم الجمعة الماضي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 46% منذ 5 نوفمبر.

وجاء هذا الصعود وسط توقعات بأن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستتبنى سياسات داعمة للعملات الرقمية، حيث أعلن ترامب في حملته الانتخابية عن نيته جعل الولايات المتحدة "عاصمة التشفير".



ورغم التراجع الأخير، يعتقد المحللون أن الاتجاه الصعودي للبيتكوين لم ينته بعد. وأوضح جوش جيلبرت، المحلل في شركة eToro أستراليا: "لا شك أن بلوغ حاجز 100,000 دولار سيمثل مستوى نفسيًا هامًا للعديد من المستثمرين، وقد نشهد عمليات جني أرباح على طول الطريق."



وحقق البيتكوين مكاسب بنسبة 122% منذ بداية العام، مدعومًا بعدة عوامل، من أبرزها موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على أول صندوق استثماري فوري للبيتكوين في فبراير.

كما أن حدث تقسيم البيتكوين (Halving) في أبريل زاد من ندرة العملة، إلى جانب خفض معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية وتخفيف السيولة، مما وفر بيئة مواتية للعملات الرقمية.



وتتميز أسواق العملات الرقمية بتقلبات عالية نظرًا لعدم وجود أساسيات قوية لتحديد قيمتها. ووصف مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق في Moomoo أستراليا، حركة البيتكوين بأنها "تشير إلى سلوك فقاعي".



وتعتمد تحركات الأسعار على التداولات المضاربية وتحليل الرسوم البيانية، بينما تؤدي زيادة تبني المؤسسات الكبرى لأصول البيتكوين إلى تقلبات كبيرة في السوق.



ووفقًا لبيانات CoinShares، شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة تدفقات قياسية بلغت 3.38 مليار دولار (3.22 مليار يورو) بين 18 و22 نوفمبر، مما ساعد في دفع البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة الماضي.



ومع ذلك، أدى تصحيح السعر يوم الأحد إلى تصفيات بقيمة تجاوزت 500 مليون دولار (477 مليون يورو) في العقود الآجلة المرتبطة بالعملات الرقمية، مع استمرار تصفيات كبيرة تجاوزت 144 مليون دولار (137 مليون يورو) في جلسة الثلاثاء الآسيوية.



تشير التحليلات الفنية إلى إشارات "تشبع الشراء" في الرسوم البيانية للبيتكوين، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصحيح. ويتوقع بعض المحللين أن ينخفض السعر إلى 80,000 دولار (76,300 يورو) قبل أن يستقر ويبدأ موجة صعودية جديدة.



وقال جيلبرت: "رغم الاقتراب من هذا الرقم التاريخي، يبدو أننا لا نزال في مرحلة مبكرة من هذا السوق الصاعد إذا نظرنا إلى الدورات السابقة."

وسبق أن سجل البيتكوين ارتفاعات قياسية جديدة كل أربع سنوات في الدورات الصاعدة، حيث شهدت كل دورة ارتفاعًا يزيد عن عشرة أضعاف قبل تصحيح بنسبة تتراوح بين 70% و80%.



منذ انخفاضه قبل عامين، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 560%، مما يشير إلى احتمال وجود مجال أكبر للنمو إذا تكرر التاريخ.- وكالات

