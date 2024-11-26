سموتريتش يدعو لاحتلال غزة وخفض عدد سكانها للنصف

دعا المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى إعادة احتلال قطاع غزة وخفض عدد الفلسطينيين فيه إلى النصف من خلال تشجيع الهجرة الطوعية، وذلك إمعانا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



جاء ذلك خلال كلمة لسموترتيش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، في مؤتمر لمجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الاثنين، وفق هيئة البث الإسرائيلية.



وقال سموتريتش: "من الممكن والضروري احتلال قطاع غزة، ولا داعي للخوف من هذه الكلمة"، وفق تعبيره.



وأضاف: "يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي هناك لمحاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن ومنع غزة من إعادة التسلح، وعلى طول الطريق، سيهيمن الجيش الإسرائيلي على الجهد المدني، وهذه هي الطريقة الوحيدة للقضاء على حماس"، وفق زعمه.

ورفض سموتريتش التحذيرات الإسرائيلية من أن إعادة احتلال قطاع غزة "سيكلف إسرائيل أموالا طائلة".



وقال: "إنهم يخيفونني من الزيادات، وليس هناك كذبة أكبر من ذلك، لا يكلف هذا الحجم من المال، قالوا لي سيكلف خمسة مليارات، وهو سيكلف بضع مئات من الملايين على الأكثر".



وجدد سموتريتش دعوته لما أسماه الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة لخفض عدد السكان الفلسطينيين إلى النصف في غضون أقل من عامين.



وقال عن ذلك: "إن تشجيع الهجرة الطوعية هو احتمال آخذ في الانفتاح، ومن الممكن خلق وضع حيث سيكون في غزة خلال عامين أقل من نصف سكانها الحاليين، مع السيطرة الكاملة من قبل دولة إسرائيل".



وكانت إسرائيل فككت مستوطناتها وأخرجت جيشها من داخل قطاع غزة إثر انفصال أحادي الجانب عام 2005.



وسموتريتش مؤيد عنيد لاستمرار الإبادة الجماعية بقطاع غزة وإعادة احتلال القطاع وإقامة مستوطنات إسرائيلية فيه وتهجير السكان عبر ما يسميه "الهجرة الطوعية".



ولأكثر من مرة منذ اندلاع الإبادة الإسرائيلية، دعا يمينيون إسرائيليون لإعادة الاستيطان في قطاع غزة ودفع الفلسطينيين للهجرة الطوعية.



وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.



وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الأناضول)