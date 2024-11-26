حملة Visa الجديدة مع النجم محمد صلاح تحتفي بالأبطال الملهمين ورحلة النجاح والتقدم المستمر

(MENAFN
- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 نوفمبر 2024: أطلقت Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، اليوم حملة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار "خطوة بخطوة نتقدم معاً" " Small Steps are Never Taken Alone"، بطلها نجم كرة القدم المصري الأسطورة محمد صلاح. الحملة هي عبارة عن مقطع فيديو يسلط الضوء على النجم الرياضي ومجموعة من المشجعين الذين دعموا مسيرته في مختلف مراحل النجاح، وتعكس الحملة إيمان Visa بأهمية اتخاذ خطوات صغيرة للتقدم بثبات نحو أهدافنا وتطلعاتنا.
وقد صعد محمد صلاح سلم الشهرة العالمية بعد مسيرة زاخرة بالإنجازات والمحطات البارزة والأداء الرائع الذي أسعد جمهوره مع نادي ليفربول لكرة القدم والمنتخب الوطني المصري. وخاض صلاح رحلة ملهمة منذ بداياته البسيطة في قرية في شمال مصر حتى تصدر مشهد الرياضة العالمية، وهو ما يعكس قيم Visa وإيمانها الراسخ بأن النجاح لا يتحقق بين عشية وضحاها، ولكنه نتاج الخطوات الصغيرة والثابتة التي نخطوها كل يوم لنصل إلى أهدافنا ونحقق طموحاتنا.
وقال طارق عبد الله، نائب الرئيس الأول و رئيس التسويق في Visa لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تعكس حملتنا الأخيرة، تحت شعار "خطوة بخطوة نتقدم معاً" "Small Steps are Never Taken Alone" بقيادة النجم محمد صلاح قناعة Visa الراسخة بأن الخطوات الصغيرة هي أساس النجاح، ودائماً ما تحتاج للدعم والمشاركة. والتقدم لا يقتصر على الوجهة التي نقصدها ولكنه عبارة عن رحلة متكاملة لتحقيق الذات وتحويل الطموحات إلى حقيقة. وهذه الخطوات لا تكتمل من دون الإيمان الراسخ بأنفسنا، وإيمان الآخرين بإمكاناتنا وقدرتنا على التقدم والازدهار. ونحن في Visa لا ندخر جهداً في دعم وتمكين الأفراد والتجار والشركات لمساعدتهم مع كل معاملة مالية أو تجارية تحركهم خطوة واحدة أقرب من أهدافهم."
وحظي محمد صلاح بلقب "الملك المصري"، بعدما حقق إنجازات كثيرة ومتميزة، بما في ذلك اختياره كأفضل هداف أفريقي في تاريخ دوري أبطال أوروبا وفوزه بالبطولة عام 2019، وطوال هذه الرحلة، لاقى دعماً واسع النطاق من جمهوره ومشجعيه في جميع أنحاء العالم.
ومن خلال شبكتها الواسعة من الحلول المبتكرة والمبادرات المؤثرة والهادفة ومجموعتها المتنوعة من المنتجات والخدمات السلسة والسهلة والآمنة، تقود Visa مستقبل المدفوعات الرقمية وتحفز الأفراد على إحراز التقدم بخطوات متدرجة نحو تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم مع كل معاملة.
وبعد شراكة سابقة مع محمد صلاح، تأتي الحملة الجديدة تحت شعار "خطوة بخطوة نتقدم معاً" " Small Steps are Never Taken Alone" لتسلط الضوء على أهمية وجود مجتمع داعم ومحفز من حولنا لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا.
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