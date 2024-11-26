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يزيد وزنه هربا من العسكرية

11/26/2024 4:25:49 AM
(MENAFN- Al Watan) حكم بالسجن على شاب كوري جنوبي قام بزيادة وزنه عمدا ليتهرب من الخدمة العسكرية.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشاب المذكور توصل لهذه الخطة الماكرة بالتعاون مع صديقه أخصائي التغذية الذي وضع له نظاما غذائيا خاصا لهذه الغاية، ففي عام 2017 خضع الشاب لفحوصات طبية أولية وتقرر أنه صالح للخدمة العسكرية، وبعدها قرر زيادة وزنه ليتهرب من الخدمة، وفي الفحص الطبي النهائي الذي أجري له عام 2023 تبين أن وزنه ازداد بشكل كبير وبلغ 102.3 كلغ، ورأى الأطباء في اللجنة الطبية أن الشاب يعاني من السمنة المفرطة، وقرروا أنه غير لائق للخدمة، لكنهم اشتبهوا أن زيادة الوزن كانت متعمّدة.
وبعد التحقيقات أثبتت المحكمة أن الشاب قام بزيادة وزنه عمدا وتناول كميات كبيرة من الطعام يوميا وشرب كميات كبيرة من الماء قبل الفحص الطبي.
وقررت المحكمة الحكم على الشاب المذكور بالسجن لمدة عام لمحاولته تضليل اللجان الطبية، كما حكم على صديقه أخصائي التغذية بالسجن لمدة 6 أشهر.

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