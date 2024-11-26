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سجن سعد الصغير 3 سنوات

11/26/2024 4:25:32 AM
(MENAFN- Al Watan) حكم في مصر، أمس، بالسجن المشدّد 3 سنوات على المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد إدانته بحيازة المخدرات، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وظهر سعد الصغير داخل القفص، ممسكا مسبحة وظل يسبّح ويدعو، ويبدو على وجهه التوتر والقلق، كما ظهر بجانبه نجله، وحضر عدد من أفراد أسرته.
وسرد القاضي التقرير الطبي الوارد من مصلحة الطب الشرعي، والذي أكد إصابة المطرب الشعبي بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يستدعي تناوله لعقار الترامادول، ليسأل دفاع سعد الصغير المحامي طارق جميل سعيد عن براءة موكله من تهمة تعاطي المواد المخدرة بعد وصول التقرير.
وقال القاضي للمحامي إن هناك تهمة أخرى للمطرب سعد الصغير، وهي حيازة المواد المخدرة، ليرد المحامي، بأنه قدم للمحكمة فيديوهات تؤكد براءة موكله من تهمة حيازة المواد المخدرة، وأن المضبوطات كانت على سبيل الهدية.
وتم القبض على سعد الصغير فور عودته من رحلة فنية بالولايات المتحدة الأمريكية وبحوزته سجائر إلكترونية ومواد مدرجة على جدول المخدرات، وقال الفنان إنه لا يجيد القراءة أو الكتابة ولا يعلم أن المضبوطات محظور تداولها.

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